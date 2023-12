Kiedy spadną stopy? Apetyty inwestorów coraz większe!

Oczekiwania na pierwsze obniżki stóp procentowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak na Starym Kontynencie są ogromne. Stąd też obserwujemy od wielu miesięcy potężny optymizm wśród inwestorów, który przekłada się w istotny sposób na wzrosty cen akcji – windując indeksy do kolejnych rekordowych poziomów.

Jak zauważa Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB rynki finansowe lubią wpadać w stany skrajności – co obecnie widać po zdecydowanie bardzo mocnych oczekiwaniach odnośnie cięcia rynkowych stóp procentowych w dosyć bliskiej perspektywie.

-Wyraźnie spadająca inflacja daje oczywiście przestrzeń do obniżek. Choć same banki centralne mówią, że walka z wysokimi cenami nadal trwa – co może jednocześnie doprowadzić do stłumienia aktywności gospodarczej – podkreśla Michał Stajniak.