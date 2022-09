PGNiG i Politechnika Śląska mają dofinansowanie na nowy projekt wodorowy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Politechnika Śląska otrzymały dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na program „Niskotemperaturowe czujniki wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych” (HydroSens)

Projekt koncentruje się na opracowaniu czujników (sensorów) do wykrywania wodoru w mieszaninach gazów, w tym zawierających gaz ziemny. Urządzenia te będą mogły być wykorzystywane m.in. do badania zawartości wodoru w mieszankach transportowanych sieciami dystrybucyjnymi i przesyłowymi.

W ramach Programu Wodorowego PGNiG realizujemy projekt InGrid - Power to Gas. Obejmuje on badania dotyczące produkcji wodoru z OZE i możliwości przesyłu tego paliwa z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego. Czujniki, nad którymi pracujemy z naszym partnerem naukowym - Politechniką Śląską w ramach HydroSens, pozwolą nam na szybkie wykrywanie wodoru w instalacjach. Dzięki temu będziemy mogli monitorować jego optymalny poziom dla bezpieczeństwa i prawidłowego działania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz innych instalacji wykorzystujących to paliwo - powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński, cytowany w komunikacie.

Innowacją projektu HydroSens jest zastosowanie półprzewodników polimerowych (tzw. polimerów przewodzących) jako materiału do produkcji sensorów wodoru. Obecnie do pomiaru wodoru w sieciach gazowych stosuje się chromatografy. Urządzenia te są jednak drogie i wymagają specjalistycznej obsługi. Czujniki, nad którymi pracuje konsorcjum PGNiG i Politechniki Śląskiej, mają być tanie w produkcji, niezawodne i łatwe w obsłudze. Oprócz wykorzystania sensorów do szybkiego wykrywania wodoru w sieciach dystrybucyjnych mogą one stanowić również element sterowników dla urządzeń przystosowanych do zasilania paliwami o zmiennym składzie, np. kotłów gazowych, wskazano również.

Istniejące sensory wodoru wykorzystują półprzewodniki nieorganiczne, których wytwórstwo wymaga licznych energo- i materiałochłonnych operacji jednostkowych, podczas gdy opracowywane przez nas sensory wytwarzane są z roztworów będących zdolnymi do wykrywania wodoru w powietrzu i innych gazach, np. w gazie ziemnym - dodał kierownik zespołu wykonującego projekt w Politechnice Śląskiej Tomasz Jarosz.

Projekt został zgłoszony przez konsorcjum PGNiG i Politechniki Śląskiej w ramach europejskiego programu M-ERA.NET 3 Call 2021. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie prac naukowych zmierzających do wzmocnienia europejskiej gospodarki i przemysłu dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. W M-ERA.NET 3 zaangażowanych jest 50 agencji finansujących badania w 36 państwach. Program wspierany jest również z środków Komisji Europejskiej.

ISBnews/KG