Tauron przekonuje firmy do efektywności energetycznej

Najtańsza energia to ta zaoszczędzona - przekonuje TAURON w kolejnym poradniku skierowanym do biznesu

Nawet o 30 procent może obniżyć rachunki za energię firma, która wdroży rozwiązania optymalizujące ich zużycie – podkreślają eksperci energetycznego lidera w ebooku dla biznesu. Audyt energetyczny i wprowadzone w jego wyniku rozwiązania proefektywnościowe potrafią wygenerować dla firmy znaczą redukcję zużycia energii.

Z wysokimi cenami energii elektrycznej zmaga się dziś cała Europa. To efekt wielu wydarzeń zewnętrznych, na które sektor elektroenergetyczny nie ma wpływu, takich jak wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny i surowcowy wywołany przez Rosję oraz ciągle zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Dlatego rząd zaproponował szereg rozwiązań prawnych, aby ochronić klientów indywidualnych oraz biznesowych przed wysokimi cenami energii elektrycznej.

Musimy wrócić do podstawowych pojęć takich jak bezpieczeństwo energetyczne, czyli konieczności zapewnienia energii elektrycznej po akceptowalnych społecznie cenach. Dziś spółki energetyczne muszą ustalać ceny zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, a europejskie mechanizmy giełdowe uniemożliwiają spółkom energetycznym obniżanie cen. W sytuacji kiedy Rosja prowadzi wojnę hybrydową z Europą wykorzystując surowce naturalne ten unijny mechanizm dławi europejską gospodarkę - mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON. – Dodatkowo efektywne korzystanie firm z zasobów energetycznych jest szczególnie istotne dla ograniczenia kosztów działalności każdego przedsiębiorstwa. Dlatego wspieramy wdrażanie rozwiązań z zakresu zwiększania efektywności energetycznej, przynoszących realne oszczędności w biznesie – wyjaśnia szef energetycznej grupy.

Dlatego TAURON zachęca firmy do rozwiązań zapewniających wyższą efektywność energetyczną. Przykładowo są to rozwiązania pozwalające ograniczyć straty energii albo nowe rozwiązania, które w efekcie pozwalają zmniejszą zużycie energii lub też zwiększą efektywność konkretnych procesów w firmie. Jedną z optymalizacji jest inteligentne zarządzanie istotnymi systemami w dużych obiektach, które efektywnie dostosowuje zużycie energii i ciepła do zmiennego obciążenia obiektu. Rozwiązanie to pozwala efektywniej zarządzać układami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji w budynkach wielkokubaturowych, takich jak centra handlowe, biurowce, hale sportowe i widowiskowe.

Wykorzystywane w ramach tej usługi dodatkowe urządzenia pomiarowe, które badają temperaturę, wilgotność czy stężenie CO2 dostarczają do systemu dodatkowe szczegółowe dane, dzięki którym możliwe jest bardziej efektywne sterowanie urządzeniami, a co za tym idzie, optymalne zużycie mediów. Algorytmy zarządzania zużyciem mediów energetycznych są przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta.

Sprawdź, jak zaoszczędzić

Niektóre rozwiązania, pomagające obniżyć zużycie mediów w firmie, są proste do wdrożenia, ale nie zawsze oczywiste, dlatego warto przeprowadzić audyt energetyczny w swojej firmie.

Audyt energetyczny to inaczej przegląd i ocena bieżącego zużycia energii w firmie. W jego efekcie eksperci proponują rozwiązania, które mają poprawić efektywność energetyczną i znaleźć potencjalne oszczędności w zużyciu energii. Audyt może dotyczyć całego przedsiębiorstwa - obejmuje wtedy obiekty, procesy technologiczne lub produkcyjne, konkretne urządzenia i instalacje, lub też badać tylko jedno przedsięwzięcie, które ma służyć poprawie efektywności energetycznej. Audyt energetyczny powinien być pierwszym krokiem w kierunku efektywnego zużycia energii przez każdą firmę.

Skala korzyści związanych z wdrożeniem optymalizacji zużycia mediów energetycznych, zależy od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz specyfiki obiektu, ale jak pokazują wdrożone przez naszych ekspertów rozwiązania sama optymalizacja związana z zarządzaniem energią pomaga obniżyć zużycie ciepła i energii elektrycznej w firmie nawet o 30 procent – mówi Tomasz Lender, wiceprezes TAURON Sprzedaż, odpowiedzialny za rynek biznesowy. - Dzięki audytowi i wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań, takich jak modernizacja rurociągu powietrza jeden z naszych klientów zredukował zużycie energii o 440 MWh w ciągu roku, a jeszcze inny zmniejszył zapotrzebowanie na energię, aż o ponad 470 MWh, dzięki zastosowaniu kurtyn powietrznych. Rozwiązania oszczędnościowe dobierane są każdorazowo indywidualnie dla firmy, przynosząc jak widać na przykładach znaczącą skale oszczędności – wylicza Lender.

Eksperci TAURONA przygotowali darmowy e-book dotyczący audytu energetycznego dla firm. Materiał jest dostępny na stronie internetowej biznes.tauron.pl/ebook.

Tauron/KG