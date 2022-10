Prezes PiS: wadą spółdzielni mieszkaniowych jest to, że się same nadzorują

Wadą spółdzielni mieszkaniowych jest to, że się same nadzorują – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie).

Kaczyński na pytanie, czy są planowane zmiany w systemie spółdzielczości mieszkaniowej, odpowiedział: „My chcemy to zrobić”. Powtórzył, że konieczna jest do tego aktywność społeczna, ponieważ – zaznaczył – „nie wchodzi w grę – choćby ze względów konstytucyjnych – rozwiązanie spółdzielni i poddanie ich np. pełnemu nadzorowi państwa”.

Zmianę przeprowadzimy, ale to nie zadziała, jeżeli spółdzielcy nie będą aktywniejsi. Bo ci prezesi, którzy często nadużywają władzy, mają sto różnych metod, żeby z różnych sytuacji się wykręcić – mówił Jarosław Kaczyński.

Według Kaczyńskiego „dzisiaj wadą spółdzielni jest to, że one się same nadzorują, poza NIK w pewnych wypadkach albo prokuratorem, jeżeli już jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa”.

Myśmy już w latach 2001-2005 postawili na zmianę w spółdzielniach i, uczciwie mówiąc, przegraliśmy tę walkę. Myśmy wtedy nawet postawili na inną sprawę – ogródków działkowych, też przegraliśmy. Bo nie było parcia od dołu. Ludzie woleli, żeby zostało tak jak jest – mówił.

PAP/RO