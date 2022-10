Bogdanka może nie wywiązać się z kontraktowych dostaw węgla

LW Bogdanka może nie dostarczyć ZA Puławy do ok. 160 tys. ton węgla w 2023 r. Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje, że jej dostawy węgla dla Enei i Grupy Azoty będą mniejsze o około 500 tysięcy ton niż przewidują kontrakty. Według kopani prognoza o niższych dostawach ma tylko charakter szacunkowy. Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje, że dostarczy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy max. ok. 160 tys. ton mniej niż wynika z kontraktu do końca 2023 r., podały ZA Puławy

Zgodnie z przekazaną w ww. pismach informacją LWB szacuje, że niewykonanie umów zawartych ze spółkami Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Enea Ciepło w scenariuszu pesymistycznym dotyczy braku możliwości dostarczenia wolumenu ok. 331 tys. ton węgla w 2023 roku - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe analizy w zakresie oszacowania wpływu zaistniałej sytuacji na konieczność oraz wolumen węgla kamiennego wymaganego do zakupu przez spółki wytwórcze grupy kapitałowej Enea od innych dostawców niż Bogdanka oraz przyszłe wyniki grupy, w tym wysokości ew. rezerw z tego tytułu pozostają w toku, podano także.

LW Bogdanka od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Mniej węgla dla Azotów

W związku z aktualnym i szacowanym zapotrzebowaniem rozpoczęto proces przetargowy na dostawy węgla energetycznego od innych dostawców, podano dalej.

„Spółka wskazuje, iż z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną zakupy węgla energetycznego skutkować będą koniecznością poniesienia dodatkowych, podwyższonych kosztów. Spółka jest w trakcie wykonywania analiz” - czytamy także w komunikacie.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,49 mld zł w 2021 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

