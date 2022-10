PKEE walczy z rosyjską dezinformacją w energetyce

„Walczymy o Polską Niezależność” - to nowa akcja Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

Nowa kampania to uzupełnienie dotychczasowych działań instytucji. Flagowym elementem najnowszej kampanii są billboardy, z niezwykle wyrazistą i jednoznaczną grafiką - słup energetyczny rzuca cień karabinu maszynowego, co jasno pokazuje, że energia elektryczna jest współcześnie jednym z elementów wojny. Obok natomiast widoczna jest twarz Putina wraz ze sloganem “Wysokie ceny energii to też jego broń”.

Powodem drastycznych wzrostów kosztów energii jest nie tylko rosyjska inwazja na Ukrainę, ale również celowa agresywna polityka Putina w zakresie surowców energetycznych. Europa jest co do tego zgodna: „Nieuzasadniona i niczym niesprowokowana wojna Rosji przeciwko Ukrainie silnie wpłynęła na rynki energii i żywności. Kraje UE ściśle koordynują działania zapobiegające wzrostowi cen i niedoborowi dostaw” podkreśla na swoich stronach internetowych Rada Unii Europejskiej.

Naszą odpowiedzią na propagandę Kremla jest merytoryczna wiedza o energii, o przyczynach wzrostu cen oraz o tym co robi nie tylko polski rząd, ale również sektor energetyczny by chronić Polaków przed wysokimi cenami energii elektrycznej – tłumaczy Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej PKEE - Agresja Rosji na Ukrainę pokazuje, jak ważne jest budowanie systemu bezpieczeństwa własnego kraju, poczynając od kwestii militarnych, po gospodarcze, a kończąc na energetyce. Wojna na Ukrainie zmienia priorytety polityki międzynarodowej, w tym te dotyczące energetyki. W obliczu zaistniałej sytuacji, Polska będzie jeszcze aktywniej dążyć do utrzymania silnej i niezależnej branży energetycznej.

Dlatego też 4 października 2022 r. PKEE rozpoczyna kampanię wykorzystującą szeroki wachlarz mediów interaktywnych i tradycyjnych. Celem kampanii jest walka z dezinformacją.

PKEE/KG