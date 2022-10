Uważaj! Kampania phishingowa wymierzona w klientów Santandera

Zespół CSIRT NASK rejestruje nową kampanię phishingową, w której na oszustwo narażeni są użytkownicy aplikacji mobilnej banku Santander

Oszuści rozsyłają wiadomości email, w których – w języku polskim, ale nie bez błędów – informują o potrzebie ponownego uwierzytelnienia bankowej aplikacji mobilnej zainstalowanej w telefonie.

Link zawarty w wiadomości odsyła do fałszywej strony internetowej, na której znajduje się kod QR przygotowany do zeskanowania go z wykorzystaniem telefonu. Po jego zeskanowaniu ofiara przenoszona jest do fałszywego panelu logowania, który służy do wyłudzenia danych dostępowych do konta bankowego.

W rezultacie dochodzi do kradzieży środków finansowych znajdujących się na koncie bankowym.

NASK/KG