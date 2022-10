Gaz-System ostrzega przed fałszywymi publikacjami, stanowiącymi próbę wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych, które bezprawnie wykorzystują logo i projekty inwestycyjne Gaz-Systemu - podała gazowa spółka w poniedziałkowym komunikacie.

„Oświadczamy, że Gaz-System nie prowadzi żadnych działań nakłaniających do inwestowania na rzecz spółki. Informujemy, że w mediach elektronicznych nadal pojawiają się fałszywe ogłoszenia, gwarantujące rzekome wysokie i pewne zyski, a powołujące się na projekty inwestycyjne Gaz-System. Te nieprawdziwe ogłoszenia zachęcają najczęściej do inwestowania środków finansowych. Wykorzystują one również bezpodstawnie nazwę i znaki firmowe instytucji państwowych, unijnych oraz używają bezprawnie materiałów promocyjnych Gaz-System, podszywając się pod działania spółki” - wskazano w komunikacie.