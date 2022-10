Była mistrzyni tenisa Simona Halep zawieszona przez doping

Była liderka rankingu tenisistek Rumunka Simona Halep została tymczasowo zawieszona z powodu dopingu - poinformowała w piątek International Tennis Integrity Agency. Zabronioną substancję - Roxadustat - wykryto w próbce pobranej w sierpniu podczas US Open

Pozytywny wynik dały badania zarówno próbki A jak i B.

Halep nie przyznaje się do winy, a w opublikowanym na Instagramie oświadczeniu stwierdziła, że wiadomość o pozytywnym wyniku testu jest „największym szokiem w jej życiu”.

Dziś rozpoczął się najważniejszy mecz w moim życiu: walka o prawdę. Zostałam poinformowana, że w moim organizmie w ekstremalnie niskim stężeniu wykryto substancję o nazwie Roxadustat. Przez całą moją karierę pomysł na oszukiwanie nawet nie przeszedł mi przez myśl. Mierząc się z tak niesprawiedliwą sytuacją czuję się zdezorientowana i zdradzona. Będę walczyła do końca, aby udowodnić, że nigdy świadomie nie zażyłam zabronionej substancji i wierzę, że wcześniej lub później prawda wyjdzie na jaw. To nie kwestia tytułów i pieniędzy tylko honoru i miłości do tenisa, którą rozwinęłam w sobie przez ostatnie 25 lat - napisała Halep.