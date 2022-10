PKN Orlen i PGNiG mają porozumienie ze związkami

PKN Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i organizacje związkowe działające w PGNiG SA podpisały porozumienie, w którym potwierdzone zostały uprawnienia pracowników po połączeniu obu firm

Kluczowym elementem zawartego porozumienia jest gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGNiG SA, podała spółka. Podkreśliła, że to kolejny, niezwykle ważny etap fuzji.

Aby skutecznie rywalizować, a nawet wyprzedzić konkurencję, musimy stale się zmieniać i poszukiwać nowych synergii w biznesie. W tym celu budujemy silny koncern multienergetyczny, który swoją strategię opierać będzie na zróżnicowanych źródłach przychodów. Dlatego połączenie PKN Orlen i PGNiG to dla obu firm szansa na dynamiczny rozwój, którego najważniejszym elementem jest wykwalifikowana i doświadczona kadra. Chcemy, by unikalne kompetencje pracowników PGNiG zostały optymalnie wykorzystywane w nowym koncernie. Podpisane porozumienie, które wypracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi, jest tego gwarantem. W obecnych czasach skuteczna walka o klienta oznacza m.in. gotowość organizacji do elastycznych i szybkich zmian, dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. My udowadniamy, że można osiągać te cele, prowadząc otwarty dialog ze stroną społeczną i dbając, by proces połączenia firm odbywał się z poszanowaniem praw wszystkich jej pracowników - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.