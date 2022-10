Morski wiatr napędzi rozwój Ustki

Grupa PGE wybrała Port w Ustce na centrum dowodzenia dla swoich morskich inwestycji. W 2026 roku w Ustce powstanie baza operacyjno-serwisowa dla morskich farm wiatrowych oraz Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. Przedsięwzięcie realizowane przez PGE pozwoli na rozwój całego regionu i zapewni miejsca pracy dla wysokiej klasy specjalistów.

Elektrownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim to przyszłość polskiej energetyki. Już niedługo staną się podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Do ich prawidłowego funkcjonowaniu konieczny jest stały monitoring i konserwacja. Do tego potrzebna jest dobrze zlokalizowana baza operacyjno – serwisowa. Dlatego właśnie PGE postawiła na Ustkę.

Decyzja o utworzeniu w Ustce naszej przyszłej bazy operacyjno-serwisowej jest ważnym krokiem w realizacji projektów Grupy PGE związanych z morską energetyką wiatrową. Nasza inwestycja zmieni nie tylko oblicze portu. Jesteśmy przekonani, że będzie również impulsem do rozwoju całego regionu i powstawania nowych miejsc pracy – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Port w Ustce posiada dobre warunki nawigacyjne i techniczne, jak również odpowiednią głębokość zarówno podejścia, jak i kanału portowego. Dzięki temu jednostki serwisowe będą mogły bez przeszkód wypływać z portu na obszar morskich farm wiatrowych. Na korzyść Ustki świadczy również fakt, że jest miastem dobrze skomunikowanym, dysponującym bazą noclegową i jest otwarte na udział w budowie nowego segmentu polskiej gospodarki - morskiej energetyki wiatrowej.

Na terenie portu w Ustce powstanie także Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. Przyszli specjaliści będą w nim nabywali uprawnienia i kompetencje do pracy przy utrzymaniu infrastruktury i rozwoju morskich elektrowni wiatrowych. W Centrum Kompetencji będą również testowane i wdrażane nowe innowacyjne technologie związane z morską energetyką wiatrową.

Zgodnie z harmonogramem pierwsze prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku, a centrum serwisowe rozpocznie działalność w 2026 roku.

To jeden z kroków milowych w rozwoju miasta. Morskie farmy wiatrowe to branża, która ma szansę dynamicznie rozwijać się przez kolejne lata. Czuję ogromną satysfakcję, że Ustka będzie mieć w tym swój udział. Liczę na rozwój usług i nowe całoroczne miejsca pracy, ale niezmiernie cieszę się, że zdegradowane tereny portowe w naszym porcie zmienią swoje oblicze. Powstające obok bazy serwisowej Centrum Kompetencji to dla nas wyróżnienie. Mocno trzymam kciuki za plany inwestycyjne Grupy PGE – mówi Jacek Maniszewski, Burmistrz Miasta Ustka.

Grupa PGE planuje obecnie budowę trzech morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pierwsze z nich to morskie elektrownie wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW. Pierwszy prąd z tych farm popłynie do polskich gospodarstw domowych już w 2026 roku. Równolegle PGE przygotowuje się do budowy trzeciego projektu – morskiej elektrowni Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW, która zacznie produkować energię po 2030 roku. Strategicznym celem Grupy PGE jest podsiadane co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii do 2040 roku.

Wizualizacja. Baza operacyjno - serwisowa PGE w Ustce

Fot. Materiały prasowe

PR/RO