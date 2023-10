Orlen może rozpocząć 5 nowych inwestycji OZE na Bałtyku

Grupa Orlen uzyskała ostateczną decyzję ministra infrastruktury o przyznaniu pięciu nowych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim - podał koncern. Otwiera to drogę do rozpoczęcia fazy przygotowawczej inwestycji. Zgodnie z planami, kolejnych pięć morskich farm Grupy Orlen będzie miało moc ok. 5,2 GW.

„Grupa Orlen umacnia się na pozycji lidera w zakresie rozwoju projektów morskich farm wiatrowych w Polsce. Dzięki doświadczeniu z projektu Baltic Power, jesteśmy przygotowani do szybkiej i skutecznej realizacji prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych pięciu inwestycji na morzu. Działamy zgodnie z przyjętym harmonogramem, wyprzedzając innych inwestorów, którzy prace nad offshore rozpoczęli jeszcze przed nami. Zgodnie z planem, oddamy pierwszą farmę wiatrową w polskiej części Bałtyku. Następne inwestycje są kluczowe dla zapewnienia konkurencyjności i rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o nowoczesne źródła energii. Ich realizacja będzie kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz osiągnięcia strategicznych celów Grupy Orlen, zakładających uzyskanie do końca dekady 9 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii” - powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Cztery z pięciu koncesji przyznanych Grupie Orlen znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu. Piąta lokalizacja położona jest na Ławicy Słupskiej. Ten obszar graniczy z miejscem, gdzie powstaje farma wiatrowa Baltic Power, którą Orlen buduje wspólnie z kanadyjskim partnerem Northland Power. To obecnie najbardziej zaawansowany projekt morskiej farmy wiatrowej w Polsce. Farma o mocy 1,2 GW rozpocznie produkcję energii elektrycznej w 2026 r.

W pierwszej kolejności wykonane zostaną m.in. pomiary wietrzności, wstępne badania geotechniczne i badania środowiskowe, niezbędne w procesach administracyjnych i projektowych. Koncern wykorzysta tutaj doświadczenia zdobyte przy okazji realizacji analogicznych prac w projekcie Baltic Power, wynika z materiału.

Orlen jest już zaangażowany w budowę morskiej energetyki wiatrowej. Jest to projekt Baltic Power realizowany wspólnie z kanadyjskim partnerem – Northland Power. Spółka posiada zabezpieczone umowy na dostawę wszystkich kluczowych komponentów niezbędnych do powstania farmy. W maju 2023 r. Baltic Power rozpoczął w Gminie Choczewo budowę lądowej infrastruktury umożliwiającej dostarczenie energii elektrycznej produkowanej na morzu do sieci krajowej – to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Prace na morzu rozpoczną się w roku 2024, a w 2026 r. farma Baltic Power będzie produkowała energię pozwalającą zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

ISBnews/rb