Azoty: w Europie wzrasta konkurencja ze strony producentów z Chin

Wzrasta konkurencja ze strony producentów z Chin w segmencie Chemia i Tworzywa - poinformował w czwartek wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski. Dodał, że producenci azjatyccy, którzy nie są w stanie lokować produkcji na swoim rynku, kierują ją Europy

Wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom spółki, że w dwóch kluczowych segmentach działalności grupy, Chemia i Tworzywa, musi się ona mierzyć z wieloma wyzwaniami. Wskazał, że m.in. oprócz wysokich i niestabilnych cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, nadal utrzymuje się ryzyko związane z covid-19.

To widać szczególnie w Chinach, co ma istotny wpływ na nasze funkcjonowanie. Producenci azjatyccy, którzy nie są w stanie lokować produkcji na swoim rynku, kierują zainteresowanie w stronę Europy. Widzimy jednocześnie wyhamowanie gospodarek światowych - zwrócił uwagę Wadowski.

Jego zdaniem widać wyraźnie słabnącą siłę nabywczą konsumentów w segmencie Chemia.

Nasi odbiorcy również ograniczali popyt na te produkty. Do końca I półrocza br. ten popyt był na dobrym poziomie, ale istotnie spadł w samym trzecim kwartale br. Mierzymy się z konkurencją ze strony producentów azjatyckich. Mamy do czynienia w Chinach z problemami na rynku budowlanym. Ci producenci, którzy produkują produkty i półprodukty dla tego rynku, kierują swoje zainteresowanie w stronę Europy. Przypływają do nas transporty z produktami, które również produkujemy, jak np. melamina - powiedział Marek Wadowski.