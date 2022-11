Grupa Azoty odtworzy Odrzańską Drogę Wodną

Wiosną 2023 r. ruszą prace budowlane w ramach odtworzenia Odrzańskiej Drogi Wodnej - poinformowała Grupa Azoty. W wyniku prac powstanie ogólnodostępny terminal kontenerowy, infrastruktura kolejowa zostanie zmodernizowana, a basen portowy będzie przystosowany do realizacji przeładunków.

Jak przekazała PAP Grupa Azoty, „w chwili obecnej trwają prace projektowe i poszukiwanie partnerów do realizacji poszczególnych zadań. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wiosnę 2023 roku, a zakończenie całego pakietu inicjatyw związanych z logistyką – do 2030 roku„.

Dodano, że w ramach planowanych inwestycji powstanie ogólnodostępny terminal kontenerowy, a ponadto zrealizowana zostanie modernizacja infrastruktury kolejowej i basenu portowego wraz z przystosowaniem go do realizacji przeładunków.

Pod koniec września należąca do Grupy Azoty firma Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (Grupa Azoty ZAK) poinformowała, że podpisała list intencyjny ze spółką Trans International Logistic Centrum dotyczący realizacji projektów logistycznych i odtworzenia transportu w obszarze żeglugi śródlądowej. Zapowiedziano też powstanie terminala intermodalnego na terenie kędzierzyńskich zakładów, a także odtworzenie żeglugi śródlądowej na Kanale Kędzierzyńskim i Gliwickim w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej.

„Grupa Azoty jest predestynowana do przywrócenia funkcji gospodarczej Odry ze względu na lokalizację dwóch kluczowych spółek Grupy wzdłuż jej biegu, tj. Kędzierzyn i Police. Te działania wpisują się w kluczowy projekt strategii Grupy Azoty do 2030 roku, czyli +Zielone Azoty+, a co jest z tym związane - w ideę zrównoważonego, niskoemisyjnego transportu, stanowiącego składową zielonej logistyki” - przekazał wówczas członek zarządu Grupy Azoty ZAK Bolesław Goranczewski.