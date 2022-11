Krwawy zamach bombowy w centrum Stambułu

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało sześć osób podejrzewanych o ustawianie przetargów na sprzęt medyczny dla szpitali - dowiedziała się PAP. Łączna wartość zamówień, w których miało dojść do nieprawidłowości, to ok. 5 mln zł - wynika z ustaleń śledztwa