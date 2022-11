Żaryn: rosyjska propaganda będzie wykorzystywać obecną sytuację

Rosyjska propaganda będzie wykorzystywać obecną sytuację do dezinformacji - ostrzegł w środę na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn

Żaryn odniósł się w swoim wpisie do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Premier w środę apelował, by mieć na uwadze „wszelkie możliwości manipulacyjne po stronie Rosji i to, w jaki sposób potrafi posługiwać się zdarzeniami, rozsiewać nieprawdziwe informacje, siać propagandę i wzajemną niechęć”.

Miejmy na uwadze, że jest to również jeden z celów Kremla - zaznaczył premier, cytowany przez ministra w KPRM. Rosyjska propaganda będzie wykorzystywać obecną sytuację do działań informacyjnych przeciwko Polsce. Uważajmy na manipulacje, sianie chaosu i terroru, próby ataków na Polskę oraz polaryzację społeczeństwa - zaapelował na Twitterze zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Po godz. 12 w środę rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zostało ono zwołane po tym, gdy we wtorek na terenie leżącej 6 km od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk a w wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

Czytaj też: Żaryn: winę za wydarzenia ponosi Rosja

PAP/KG