Izera: Wyjście po finansowanie nastąpi właśnie teraz

Spółka pozyskała dotąd 6 mld zł. To tylko część potrzebnych środków. Co z resztą? Co dalej? Jak zapowiedzieli przedstawiciele Electomobility Poland, właśnie teraz jest czas zbierania kolejnych pieniędzy na produkcję pierwszego polskiego samochodu elektrycznego

Mamy zabezpieczoną następną fazę, ale tak naprawdę wyjście po finansowanie, ponieważ jesteśmy od dziś uwiarygodnieni, mamy już technologiczną platformę dla auta - stwierdził Sławomir Bekier, członek zarządu ds. Finansowych.

Finansowanie ma być kapitałowe i dłużne, ale w pierwszej fazie spółka stawia na finansowanie kapitałowe.

Jak przekazano podczas wydarzenia, w ostatnich 6 miesiącach zespół Electromobility Poland skupił się na bardzo dokładnej rewizji założeń projektu Izera. Zwłaszcza, że otoczenie makroekonomiczne od czasu pandemii COVID-19 jest bardzo trudne.

Jak przypomniano, ceny kluczowych surowców jak stal w ciągu ostatniego roku wzrosły o 21,2 proc., miedź o ponad 13 proc. Inflacja konsumencka o 24,1 proc. w UE 14,9 proc. Złoty osłabił się do euro o 7,4 proc., a do dolara o 14,9 proc.

Ale są też czynniki, które sprawiają, że tym atrakcyjniejsza będzie polska Izera. Jest zapotrzebowanie na auta w tym segmencie. Jest wschodzący trend elektromobilności.

Mamy unikalną szansę wejścia na ten rynek w odpowiednim momencie i zaistnienia na nim w najbliższej przyszłości. Jesteśmy we właściwym momencie i wiemy co robimy – ocenił finansowanie projektu, Sławomir Bekier, członek zarządu ds. Finansowych. – Izera otworzy nowy rozdział w historii polskiej motoryzacji.

Jak dodał, fabryka będzie budowana na miarę, nowoczesna, ale nie przeskalowana.

Nie zmieniła się logika w jakiej startup pozyskuje środki. Najpierw mniejsze finansowanie, potem większe. Środki tym większe im więcej kamieni milowych. Do końca 2023 roku pełny montaż finansowy będzie gotowy i wtedy poznacie państwo pełną listę partnerów – zapowiedział Piotr Zaremba, prezes Electromobility Poland.

Jak dodał, fabryka ma być w stanie budować sto tysięcy aut rocznie.

Czytaj też: WIDEO Izera w końcu ruszy? Ogłoszenie dostawcy już w czwartek!

Czytaj też: Ważne ogłoszenie ws. Izery. „To decyzja na wiele lat”

Czytaj też: Znamy już szczegóły techniczne przyszłej Izery!

Czytaj też: Izera to perspektywy dla polskich firm także w Chinach?

Czytaj też: Wiemy kiedy ruszą zapisy na pierwsze Izery! Nowa data sprzedaży

mw