Prezydent Duda: Polska ma szansę zmniejszać dystans do Europy Zachodniej

Mamy w Polsce bardzo trudny czas, toczy się dzisiaj wojna na Ukrainie, wojna, która powoduje kryzys ogólnoświatowy, która powoduje ogromny kryzys także u nas. Kiedy patrzy się z drugiej strony oceanu, z drugiej strony globu, to Polska jest małą kropką na mapie świata i wydaje się, że właściwie ta wojna toczy się w zasadzie w Polsce i niestety bardzo wielu inwestorów ze świata w taki sposób właśnie patrzy. I to nie ułatwia dzisiaj zadania polskim przedsiębiorcom, to nie ułatwia możliwości prowadzenia biznesu w Polsce, rozwijania się poza granicami. Ale państwo dajecie radę i jestem za to ogromnie wdzięczny – mówił Andrzej Duda w czwartek podczas Gali Nagrody Gospodarczej Kongresu 590 w Rzeszowie. Najważniejszym obowiązkiem w Polsce jest utrzymanie najniższego bezrobocia. Najważniejsze, żeby była praca, spiralę inflacyjną jest łatwiej utrzymać – podkreślił prezydent. Dodał, że Polska stoi obecnie przed szansą nadgonienia dystansu rozwojowego do Europy Zachodniej

Gala Nagrody Gospodarczej Kongresu 590

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to konkurs związany ze wszystkimi kolejnymi prezydentami, którzy w ten sposób honorowali i starali się promować polską przedsiębiorczość, polski biznes - podkreślił w czwartek w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda podczas gali XX edycji tej nagrody.

To wielki zaszczyt dla mnie, że mogłem wręczyć państwu te nagrody w 20. edycji tego konkursu - powiedział Andrzej Duda.

Jak zaznaczył ten konkurs jest związany ze wszystkimi kolejnymi prezydentami, którzy „w ten sposób honorowali i starali się promować polską przedsiębiorczość, polski biznes, starając się przy wsparciu kapituły nagrody wybierać tych, którzy są rzeczywiście najlepsi” - zauważył prezydent.

Uśmiecham się kiedy ta nagroda jest wręczana, a zwłaszcza uśmiechałem się, kiedy ci, którzy wcześniej otrzymali tę nagrodę mówili o tym, że ta nagroda wspiera w biznesie. Cieszę się z tego powodu ogromnie. To wielka satysfakcja dla wszystkich prezydentów usłyszeć, że firmy, które są do tej nagrody wybierane, także i finaliści, dzięki tym dyplomom, które mają, w wielu przypadkach faktycznie zyskują na wiarygodności, stają się lepszymi, częściej wybieranymi partnerami do kolejnych przedsięwzięć biznesowych, do kolejnych wspólnych działań razem z innymi przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi - podkreślił Andrzej Duda.

Andrzej Duda wziął udział w 2. odsłonie VII edycji „Kongresu 590”; w czwartek wieczorem na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach kongresu odbyła się Gala XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Trudny czas i szanse rozwoju

Szalejące ceny energii, które przede wszystkim dla takich firm jak Azoty czy Anwil, ich produkcji, mają fundamentalne znaczenie i ich wzrost jest wręcz katastrofalną sytuacją, ale także dla bardzo wielu innych firm, pewnie dla większości – przecież każda firma korzysta z energii – powodują ogromne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – podkreślił prezydent.

Kiedy będzie lepiej? Nikt na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Kiedy te ceny się ustabilizują, kiedy one spadną? Nikt na to pytanie dzisiaj nie potrafi odpowiedzieć. Kiedy zakończy się rosyjska agresja na Ukrainę? Nikt dzisiaj na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Można spojrzeć tylko na prognozy, które są przedstawiana przez ekspertów - wskazał prezydent. W tym wszystkim jest element, porównując [naszą sytuację] z prognozą dla Europy Zachodniej, dla pozostałej części Unii Europejskiej, to i tak u nas ma być lepiej, bo tam ma być jeszcze niższy wzrost gospodarczy, zwłaszcza w krajach na zachodzie Europy. A to oznacza, że mamy szansę nadganiania tego dystansu rozwojowego, który pomiędzy nami a Zachodem cały czas istnieje, zwłaszcza jeżeli chodzi o nadrabianie tego dystansu w znaczeniu poziomu życia przeciętnego obywatela, na czym mnie jako prezydentowi szczególnie zależy, żeby w Polsce wszystkim ludziom żyło się coraz lepiej, na coraz wyższym poziomie, żeby Polska była krajem coraz bardziej atrakcyjnym. Macie więc państwo ogromną szansę na to, żeby tę właśnie możliwość, jednak mimo wszystko, maksymalnie wykorzystać i wierzę w to, że dacie państwo radę – mówił prezydent Andrzej Duda do przedsiębiorców podczas Gali Nagrody Gospodarczej Kongresu 590.

