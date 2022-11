Prezes PiS twardo w kwestii reparacji!

Jako polscy patrioci i racjonalnie myślący ludzie nie możemy się zgodzić na brak odszkodowań od Niemiec, na to, że zapłaciły one 70 państwom różnego rodzaju odszkodowania za II wojnę światową, a Polsce nie zapłacono nic - powiedział w sobotę w Jastrzębiu-Zdroju prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że rząd PiS wystąpił o reparacje określone na przeszło 6 bilionów zł wiedząc, że walka o ich uzyskanie będzie trudna.

„Ale zrobiliśmy to dlatego, iż uważamy, że to że tych reparacji nie otrzymaliśmy nigdy po tak potwornych zbrodniach, jakich dopuścili się Niemcy na terytorium Polski, ale i na narodzie polskim i innych narodach zamieszkujących II RP, że sytuacja tego braku jest czymś, co uderza w nasza godność i uderza w nasz status” - powiedział.

„I my nie możemy zgodzić się na tę sytuację jako polscy patrioci, także jako racjonalnie myślący ludzie, żeby Niemcy zapłaciły 70 państwom różnego rodzaju odszkodowania za II wojnę światową, nie mówiąc już o płaceniu za pierwszą (…) a Polsce, największej ofierze ich zbrodni z czasów II wojny światowej, nie zapłacono nic” - dodał prezes PiS.

Kaczyński zaznaczył, że nie ma w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim czy dziennikach urzędowych ministerstw informacji o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji. Podkreślił, że „w sensie prawnym nic takiego się nie stało”.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945, w której Rzeczpospolita Polska domaga się m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

PAP/ as/