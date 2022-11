Scholz zadowolony z umowy Niemiec z Katarem na zakup LNG

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz z zadowoleniem przyjął informację o podpisaniu we wtorek przez Niemcy umowy z Katarem na zakup skroplonego gazu. Zdaniem Scholza przyczyni się ona do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i wskazuje na to, że Niemcy mogą kupować surowiec z wielu różnych źródeł – informuje agencja Reutera

QatarEnergy i ConocoPhillips podpisały dwie umowy kupna-sprzedaży dotyczące dostarczania Niemcom 2 mln ton skroplonego gazu (LNG) rocznie przez okres co najmniej 15 lat, począwszy od 2026 r. po drastycznym spadku dostaw z Rosji.

Jestem bardzo zadowolony, że jest to kolejny ważny przyczynek do wzmocnienia bezpieczeństwa [energetycznego państwa] – powiedział Olaf Scholz dodając, że występujące w skali globalnej problemy nie powinny prowadzić do powstawania barier handlowych pomiędzy krajami.

Scholz powiedział także, że Niemcy nie wycofały złożonej Polsce propozycji przekazania wyrzutni obrony przeciwlotniczej Patriot, które Polska może przekazać Ukrainie.

reuters.com/mt