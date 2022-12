Glapiński: Nie przewidujemy recesji w Polsce

W Polsce nie jest oczekiwana recesja, ale może się zdarzyć, że zejdziemy do tempa wzrostu PKB na poziomie ok. 0%, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński

W Polsce nie przewidujemy recesji, ale może się zdarzyć, że zejdziemy do tempa wzrostu PKB na poziomie ok. 0%. Przewidujemy w naszych projekcjach, że będzie to co najmniej 0,7%, ale oczywiście wiele czynników się na to składa - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.