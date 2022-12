,,Sieci”: Żadna prawda całą dobę

Półprawdy, manipulacje, wyrwane z kontekstu zdania i jednostronne komentarze – od lat telewizja TVN pisze swoją prawdę o katastrofie smoleńskiej. Jeśli nie zgadza się ona z faktami, tym gorzej dla faktów – piszą Marek Pyza i Marcin Wikło w najnowszym numerze tygodnika „Sieci”.

Katastrofa Smoleńska w dalszym ciągu budzi szczególne zainteresowanie lewicowych mediów, które traktują ją instrumentalnie i w myśl przyjętej przed laty narracji z uporem powtarzają te same kłamstwa lub wyrwane z kontekstu półprawdy.

W sprawie katastrofy smoleńskiej TVN zaprzągł całą swoją potężną machinę do tego, by przekonać swoich widzów, iż w Smoleńsku nie mogło dojść do zamachu. Z uporem lansowano hipotezę o winie pilotów, zapraszano do studia każdego eksperta, który mógł to potwierdzić. Justyna Pochanke na tę okoliczność przepytywała nawet własnego ojczyma, emerytowanego pilota. Osobnym tematem jest działalność Piotra Świerczka. To on promował kompletnie zmyśloną historię o rzekomej kłótni gen. Błasika z kpt. Protasiukiem tuż przed odlotem tupolewa z Okęcia. To kłamstwo miało uprawdopodobnić hipotezę o naciskach ważnych pasażerów na załogę, która zmuszona do lądowania w niekorzystnych warunkach popełniła szkolne błędy. Tak nie było. To samo tyczy się Joanny Komolki, koleżanki redakcyjnej Świerczka. Przyniosła ona rewelację o słowach, które miały paść z ust jednego z pilotów: „Jak nie wyląduję (-my), to mnie zabije (-ją)”. Cel tego kłamstwa był dokładnie ten sam. Z tego „newsa” TVN24 rozkręcił aferę na długi czas, powtarzano to w nieskończoność. A gdy poznaliśmy zapisy z czarnej skrzynki, nawet nie przeproszono – wskazują Pyza i Wikło.