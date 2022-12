Czarny scenariusz według MAE

Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje w najnowszym raporcie, że w Europie w przyszłym roku zabraknie nawet 27 mld m sześc. gazu. Lekarstwem mają być oszczędności i więcej źródeł odnawialnych

Agencja opublikowała dziś raportu pt. „Jak uniknąć niedoborów gazu w Unii Europejskiej w 2023 r.”. Z dokumentu wynika, że jeśli Rosja całkowicie zatrzyma swój eksport do Europy, a import gazu skroplonego do Chin powróci do poziomów z 2021 r., istnieje ryzyko że w unii zabraknie w przyszłym roku surowca. W związku z tym Agencja nawołuje Europę do oszczędzana i proponuje wdrożenie kilku rozwiązań, które zachęcać będą m.in. do szybszej poprawy efektywności energetycznej i wdrażania odnawialnych źródeł energii a także przyspieszenia elektryzacji ciepła.

Agencja prognozuje wydatki na kwotę 100 mld euro na dodatkowe inwestycje w krajach unijnych, by zrealizować pomysły zawarte w raporcie. Jednocześnie argumentuje, że to mniej niż jedna trzecia sumy, jaką państwa członkowskie przeznaczyły w tym roku na pakiety pomocowe dla społeczeństw i gospodarki, by chronić je przed kryzysem energetycznym i wysokimi cenami.

W opinii Agencji 100 mld wystarczy na wsparcie inwestycji firm i gospodarstw domowych, prowadzących do trwałej redukcji zużycia gazu, a porównywalną kwotę kraje UE zaoszczędzą w ciągu około dwóch lat, zmniejszając import gazu.

Z raportu wynika, że ok. 50 mld euro UE powinna wydać na poprawę efektywności, szczególnie modernizację (docieplenie) budynków, kolejne 40 mld euro – na odnawialne źródła energii. Zaś resztę kwoty czyli 10 mld euro należy przeznaczyć m.in. na instalacje pomp ciepła.

MAE postuluje w ramach tych pomysłów bardziej szczegółowe rozwiązania, jak dotacje i pożyczki na remont domu, renowacje mieszkań socjalnych i by zmniejszyć ubóstwo energetyczne, wsparcie gospodarstw domowych o niskich dochodach. Proponuje także wymianę nieefektywnych urządzeń i oświetlenia oraz instalację inteligentnych termostatów.

Na liście propozycji oszczędnościowych Agencji są również wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach publicznych a także redukcja popytu na gaz w małych i średnich firmach oraz inwestycje wprowadzające substytuty gazu ziemnego, jak np. bezpośrednie wykorzystanie ciepła odpadowego.

Raport wskazuje na konieczne większe inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną w przyszłym roku tak, by w Unii Europejskiej produkcja energii z OZE wzrosła o ponad 80 TWh w porównaniu z rokiem ubiegłym, co ograniczy zużycie gazu o około 12 mld m sześc. Natomiast dzięki dodatkowym działaniom – jak przyspieszenie procedur - możliwa jest realizacja kolejnych projektów, które dostarczą 55 TWh energii (odpowiednik zużycia 7,5 mld m sześc.).

Agnieszka Łakoma

.