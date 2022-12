Katastrofa tajnego rosyjskiego satelity na orbicie

Misja rosyjskiego satelity wojskowego Kosmos-2560 zakończyła się katastrofą. Na temat kolejnej rosyjskiej misji kosmicznej i jej zakończenia poinformował Jonathan McDowell, naukowiec z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge – czytamy w serwisie Onet.pl

Tajemniczy rosyjski satelita wojskowy został wystrzelony w październiku. Okazuje się, że prawdopodobnie misja skończyła się niepowodzeniem.

Rosyjskie wojsko wystrzeliło Kosmos-2560 w październiku. Do atmosfery powrócił 10 grudnia w okolicy Guamu. Podobnie jak poprzedni satelita z tej serii, nie mógł wejść na orbitę – wyjaśnia, jak czytamy na portalu Onet.pl, astrofizyk Jonathan McDowell.

W nomenklaturze zachodniej rosyjski satelita Kosmos-2560 to EMKA-3. Według źródeł zachodnich satelity z tej serii to urządzenia rozpoznawcze – nie ma co do tego jednak pewności. Wystrzelenie satelity w październiku nastąpiło na kosmodromie Plesieck.

onet.pl/mt