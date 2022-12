Zełenski: Dajcie broń, terror rakietowy Rosji ustanie

„Szanowni partnerzy! Znajdźcie możliwość, by dać Ukrainie solidną ochronę nieba, niezawodną tarczę w postaci obrony przeciwlotniczej. Możecie. Możecie dać ochronę naszej ludności - stuprocentową ochronę przed rosyjskimi rakietami” - powiedział w sobotnim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do przywódców Zachodu.

„Gdy ją otrzymamy, wówczas podstawa rosyjskiego terroru, czyli terror rakietowy, stanie się po prostu niemożliwy. I tylko to będzie oznaczało bezpieczeństwo dla milionów ludzi i strategiczne uporządkowanie sytuacji na froncie. Im mniej Rosja będzie miała okazji do terroru, tym więcej będziemy mieli okazji do odzyskania i zagwarantowania pokoju” - dodał ukraiński przywódca.