Umowa na karabinki Grot. PGZ zwraca się do TVN-u

Szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę zwiększającą o prawie 70 tysięcy liczbę karabinków Grot zamówionych dla polskiego wojska, które dostarcza radomski Łucznik

Do tej informacji postanowiła się odnieść Polska Grupa Zbrojeniowa na Twitterze, przy okazji zwracając się do… stacji TVN. Grupa zacytowała słowa Anity Werner, że „będziemy publikować fakty”.

Uwzględniając wszystkie dotychczasowe umowy i aneksy, zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 100 tys. karabinków.

Modułowy system broni strzeleckiej Grot powstał w ramach projektu indywidulanego systemu walki Tytan; zaprojektowany został przez Fabrykę Broni i Wojskową Akademię Techniczną. Modułowa konstrukcja pozwala na szybką wymianę elementów takich jak lufa, mechanizm spustowy czy kolba i dostosowanie broni do użytkownika i jego potrzeb - m.in. dla prawo- i leworęcznych. Pierwsze egzemplarze karabinka - nie licząc wersji reprezentacyjnej przekazanej w 2016 r. - trafiły w 2017 r. do WOT, od 2019 r. otrzymują go także wojska operacyjne.

W 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, pewna liczba Grotów została przekazana żołnierzom ukraińskim w ramach udzielanej przez Polskę pomocy sprzętowej.

PAP, wPolityce, Twitter/KG