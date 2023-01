Ważne zmiany w kodeksie pracy. Dotyczą Ciebie?

We wtorek rząd zajmie się projektem zmian w Kodeksie pracy i projektem ustawy o systemach homologacji pojazdów. Nowelizacje mają min. wydłużyć urlop rodzicielski i wprowadzić zmiany w opłatach za wydanie dokumentów homologacyjnych

Na podstawie wdrożenia unijnej dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy, pracodawca będzie musiał - w ciągu 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy- przekazać informację o warunkach zatrudnienia na danym stanowisku. Chodzi min. o szkolenia, procedury rozwiązane z rozwiązaniem umowy oraz informację o wymiarze przysługującego płatnego urlopu.

Rząd ma zmienić również przepisy dotyczące okresu próbnego pracownika. Pracownik, który wykonuje pracę co najmniej przez pół roku, będzie miał prawo wystąpić do pracodawcy o bardziej przewidywalną i bezpieczniejszą formę zatrudnienia. Pracodawca będzie zobowiązany przekazać decyzję wraz z uzasadnieniem do 30 dni.

Kolejna zmiana będzie dotyczyła wydłużenia urlop rodzicielskiego. Już nie 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej. Po nowelizacji rodzic będzie mógł wybrać odpowiednio 41 i 43 tygodnie urlopu. Zarówno ojciec jak i matka będą mieli gwarancję 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Zwiększy się także zasiłek macierzyński do kwoty 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Do porządku prawnego wejdzie również urlop opiekuńczy. To 5 bezpłatnych dni kalendarzowych w całym roku, udzielanych na wniosek pracownika.

Ministrowie zajmą się również projektem ustawy o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażeniu. Polskie prawo ma dostosować się do unijnych rozporządzeń. By uniknąć sankcji za niewdrożenie przepisów należy ustanowić jak najszybszy termin wejścia w życie ustawy. Przepisy, w pierwotnej wersji projektu przygotowanej w sierpniu 2021, miały zacząć obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

Projekt wprowadza też nowy system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych. W systemie przewidziano opłaty za godzinę pracy przedstawiciela TDT w wysokości 3,75 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez prezesa GUS.

Rząd podczas posiedzenia wysłucha też informacji ministrów aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska dotyczącej sytuacji sektora energetycznego.

pap, jb