Cena gazu w czwartek rano

Gaz ziemny w czwartek rano drożeje do 67,04 euro za MWh. Gaz ziemny w czwartek przed godz. 9.30 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty drożał o 2,59 proc., do 67,04 euro za MWh. W kontraktach na marzec również jego cena rosła o 4,02 proc., do 68,9 euro za MWh.

W środę na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach na luty kosztował 65,35 euro za MWh, a w kontraktach na marzec 66,23 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

(PAP)/gr