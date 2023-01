Szef MON: Będzie nowy dodatek za służbę dla wojska i policji

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Przygotowane przez MSWiA przepisy przewidują, że po 15 latach służby funkcjonariusze i żołnierze będą otrzymywać dodatek w wysokości 5 proc. uposażenia, świadczenie będzie się zwiększało o 1 proc. za każdy kolejny rok, do osiągnięcia stażu 25 lat służby

Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska wojskowego przedstawianymi mi podczas spotkań z żołnierzami, z satysfakcją informuję, że Rada Ministrów przyjęła propozycje zmian do ustawy o obronie ojczyzny w zakresie nowego świadczenia motywacyjnego dla żołnierzy zawodowych - napisał Błaszczak w liście zamieszczonym w czwartek na Twitterze MON.

Świadczenie będzie powszechne i będzie wliczone do podstawy wymiaru emerytury po osiągnięciu przez żołnierza 32 lat wysługi – zaznaczył wicepremier. „Ważne, że jest to świadczenie dodatkowe – żołnierze zachowają prawo do wszystkich dodatków im przysługujących, w tym do dodatku za długoletnią służbę” – dodał.