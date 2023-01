Wszystkie gwiazdy UE (w areszcie)

Patryk Jaki referuje ostatnie zatrzymania w Parlamencie Europejskim, w tym założyciela organizacji „Zwalczaj Bezkarność”

W grudniu w Parlamencie Europejskim wybuchła afera korupcyjna. Belgijscy śledczy zarzucają byłej już wiceprzewodniczącej PE Evie Kaili i trzem innym podejrzanym udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i korupcję.

Jaki na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych tłumaczy kulisy tej afery.

Paradoksy są ukrywane lub pomniejszane przez media. Wiecie, że wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili, jej ojciec i partner są w areszcie za przyjmowanie łapówek z Kataru? A wiecie, że w areszcie święta spędziła również rodzina Antonio Panzeriego? A on sam był aresztowany - mówi Jaki.

Jest wieloletnim posłem w Unii europejskiej i założycielem wpływowej organizacji Fight Impunity – „Zwalczaj Bezkarność”. W radzie tej organizacji znajdziemy byłą szefową unijnej dyplomacji Frederikę Mogherini, byłego premiera Francji czy byłego komisarza ds. migracji. Aresztowano też inną unijną gwiazdę Niccolo Figa-Talamance, sekretarza organizacji No Peace Without Justice – nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Przeszukano też domy i są złożone wnioski o uchylenie immunitetów kolejnym posłom – Andrei Cozzolino i belgijskiemu posłowi Marco Tarabelli. Do tego śledztwo obejmuje wielu asystentów, posłów i innych członków establishmentu Unii Europejskiej - dodaje.