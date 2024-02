UE zmieni reguły fiskalne! Ulży wydatkom na wojsko

„Mamy porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie nowej architektury fiskalnej UE. Zwiększone inwestycje w obronność nie będą brane pod uwagę w procedurze nadmiernego deficytu. Dostosowania fiskalne będą mogły trwać dłużej” - napisał w sobotę na portalu x minister finansów Andrzej Domański.

Domański pogratulował także belgijskiemu ministrowi finansów Vincentowi Van Peteghemowi „fantastycznej pracy belgijskiej prezydencji w Radzie„. Dodał, że Europa staje się coraz silniejsza.

W sobotę belgijska prezydencja w Radzie UE poinformowała, że negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie nowych zasad budżetowych, które mają ułatwić krajom Unii obniżanie wskaźników zadłużenia.

Zgodnie z nowymi zasadami, które muszą zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez PE i Radę UE, Komisja będzie przedstawiać „trajektorię referencyjną” państwom członkowskim, w których dług publiczny przekracza 60 proc. produktu krajowego brutto, lub w których deficyt publiczny przekracza 3 proc. PKB.

„Trajektoria referencyjna” to zbiór zaleceń, w jaki sposób dane państwo może zapewnić, że do końca czteroletniego okresu korekty fiskalnej dług publiczny będzie prawdopodobnie spadał lub pozostanie na rozsądnym poziomie w perspektywie średnioterminowej. Kraje z deficytem powyżej 3 proc. będą musiały podjąć działania, by go obniżyć o 0,5 punktu procentowego w skali roku. W przypadku krajów o wyższych deficytach wymagania będą wyższe.

Dotychczasowe przepisy dotyczące monitorowania i egzekwowania kryteriów budżetowych z Maastricht były oceniane przez wiele państw UE jako zbyt surowe i nie umożliwiające uwzględniania konkretnych, szczególnych uwarunkowań państw członkowskich. Teraz ma się to zmienić.

Iga Leszczyńska (PAP), sek

