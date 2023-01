Minister Buda: wkrótce decyzja ws. projektu wsparcia dla piekarni

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało rozwiązania, mające na celu wsparcie piekarń w związku ze wzrostem kosztów gazu, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

Potrzebne jest wsparcie piekarni. Czy my to zrobimy poprzez dołączenie ich do tych podmiotów taryfowych, czy zrobimy poprzez rekompensaty. Są dwie drogi […] obie na stole są, ale dyskusja na ten temat trwa, powiedział Buda w radiu Plus.