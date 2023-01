700 lat temu założono Wilno

Wilno obchodzi 700. rocznicę założenia. 25 stycznia 1323 roku nazwa miasta pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie pisanym. Uroczystości urodzinowe, które potrwają przez cały rok, zainaugurowało w środę w południe uroczyste podniesienie flagi miasta z wizerunkiem św. Krzysztofa, patrona Wilna, na stołecznym placu Ratuszowym.

Główne przesłanie jubileuszowego programu, w którym wiele jest też polskich akcentów, brzmi: „Wilno - przez 700 lat młode”. Mer litewskiej stolicy Remigijus Szimaszius podkreśla, że hasło nawiązujące do młodości oznacza, iż „miasto jest w ciągłym ruchu, kroczy do przodu, ciągle się odnawia”.

Program uroczystości jest bardzo bogaty – wycieczki, wystawy, koncerty festiwale, konferencje. Wilno będzie świętowało przez cały rok, a kulminacja obchodów jest rozłożona na dwa dni: 25 stycznia i 25 lipca, gdy jest wspominany św. Krzysztof, patron miasta.

Data narodzin Wilna nawiązuje do pierwszej pisemnej wzmianki o tym mieście. 25 stycznia 1323 roku wielki książę litewski Giedymin wystosował list do mieszkańców Lubeki, Bremy, Magdeburga, Kolonii i innych miast, w którym zapraszał rycerzy, kupców, lekarzy i rzemieślników do osiedlania się w Wielkim Księstwie Litewskim.