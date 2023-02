Protest Pracodawców RP po zatrzymaniu Baniaka

Protestujemy przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania tak dotkliwych środków bez wystarczającego uzasadnienia, napisali w środę w oświadczeniu Pracodawcy RP, odnosząc się do zatrzymania ich prezesa Rafała Baniaka.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę szefa Pracodawców RP, b. wiceministra skarbu Rafała Baniaka oraz trzy inne osoby.

Zatrzymań dokonano na Mazowszu i Śląsku, funkcjonariusze CBA prowadzą też przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju.

Wśród zatrzymanych są Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz trzej przedsiębiorcy, podał PAP zespół prasowy CBA.

Na tym etapie z uwagi na to, że czynności są w toku to wszystko, co możemy przekazać, zaznaczył w rozmowie z PAP zespół.