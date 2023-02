Trzaskowski złamał przepisy. Jechał za szybko?

„Fakt” podaje, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złamał przepisy ruchu drogowego. Jechał w Warszawie ok. 100 km na godzinę tam, gdzie dozwolona jest jazda do 80 km na godz.

Dziennikarze czekają, że ratusz odpowie na ich pytania związane z tą kwestią.

Prędkość przekroczyć miał we wtorek. Tego dnia prezydent Warszawy udzielił wywiadu w programie „Gość Wydarzeń” na antenie telewizji Polsat News. Po wyjściu ze studia pojechał samochodem i miał wówczas złamać przepisy.

Według naszych pomiarów, w miejscach, gdzie ograniczenie prędkości wskazywało 60 km na godz., jechał on ok. 80 km na godz. Z kolei tam, gdzie znak wskazywał ograniczenie do 80 km na godz., polityk PO pozwalał sobie na jazdę z prędkością ok. 100 km na godz.” — pisze „Fakt”.