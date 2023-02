Nowy model samochodu. Produkowany tylko w Polsce!

Nowy Jeep Avenger będzie produkowany tylko w Polsce! Z zakładu Stellantis w Tychach wyjedzie elektryczny SUV. Zakład zapowiedział również produkcję kolejnych modeli pod marką Fiat i Alfa Romeo. Jaka cena?

Po tym jak fabryka otrzymała tytuł „Car of the Year” zakład świętuje wypuszczenie w świat pierwszych seryjnych aut. To historyczna chwila w dziejach amerykańskiej marki należącej do koncernu Stellantis.

Zakład planuje do 2025 roku wprowadzić do Europy cztery samochody z zerową emisją spalin, a do 2030 wszystkie auta marki Jeep dostępne w sprzedaży będą w 100 proc. elektryczne. Polska odegra w tym planie szczególnie ważną rolę.

Historyczna chwila dla zakładu Stellantis w Tychach

Nowy Avenger to pierwszy SUV marki Jeep produkowany w Polsce i ogromny powód do dumy dla całego naszego zespołu. Rozpoczynamy 2023 rok uruchomieniem produkcji samochodu, który już wzbudził uznanie wśród klientów i ekspertów branżowych, powiedział Tomasz Gębka, dyrektor zakładu Stellantis w Tychach. Doceniamy duże zainteresowanie tym wyjątkowym modelem marki Jeep, który cechuje szereg najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Ze swojej strony, nasz tyski zespół dołoży do niego dodatkową wartość – jakość na najwyższym poziomie – zapowiedział.

Jak informuje Dziennik.pl, w 2023 roku segment B-SUV ma według prognoz osiągnąć roczną sprzedaż w wysokości 2,2 mln sztuk. Producent zamierza zostać liderem elektryfikacji w segmencie SUV-ów.

Najtańszy Avenger kosztuje 173,5 tys. zł. W wyposażeniu posiada tempomat, system zarządzania trakcją, kontrolę zjazdu i asystenta pasa ruchu.

Z kolei najbogatszy egzemplarz to wydatek rzędu 205 tys. zł. Samochód tej wersji ma drugi poziom autonomicznej jazdy oraz tylną kamerę “z lotu ptaka”.

Jeep Avenger to pierwszy z trojaczków planowanej inwestycji. W drodze nowy Fiat i Alfa Romeo KID.

Czytaj też: Rewolucja na Poczcie Polskiej. Wyślesz list przez…internet

Czytaj też: UOKiK. Aż 7 mln kar dla firm wywożących odpady

auto.dziennik, jb