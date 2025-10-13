Gorzki sondaż dla Donalda Tuska. Rozwiewa wątpliwości

Czy Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera? Z sondażu pracowni Opinia24 przeprowadzonego dla rozgłośni RMF FM wynika, że życzy sobie tego prawie połowa Polaków (47 proc.). Przeciwnikami zmiany na urzędzie szefa rządu jest 32 proc. respondentów, a 21 proc. nie ma zdania.

Według sondażu, 47 procent Polaków opowiada się za zmianą Donalda Tuska na stanowisku premiera, w tym 32 proc. w sposób zdecydowany.

Największą chęć zmiany wykazują osoby młode: 59 procent w wieku 25-29 lat i 56 procent w grupie 30-39 lat. W tej samej grupie znaczna część deklaruje „zdecydowanie tak” (odpowiednio 43 proc. i 29 proc.).

W grupie najstarszych ankietowanych (60+) 42 proc. nie chce zmiany premiera.

Z badania wynika też, że zwolennicy Konfederacji niemal jednomyślnie (83 proc.) chcą odsunięcia Tuska od władzy, podobnie jak wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.).

Z kolei elektoraty Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Nowej Lewicy (56 proc.) w przeważającej większości stoją po stronie obecnego premiera. Podobne zdanie wyrazili ankietowani, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego: przeciwnych odwołaniu obecnego premiera jest 66 proc. wyborców głosujących na Trzaskowskiego w I turze i 57 proc. w II turze.

Sondaż przeprowadzono na grupie 1000 respondentów.

bz, pap