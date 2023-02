Spór Rafako i Tauronu - jest porozumienie

Rafako, Mostostal Warszawa i spółka zależna Rafako E003B7 (łącznie: wykonawca) zawarły z Tauron Wytwarzanie porozumienie (w ramach mediacji) i aneks (poza mediacjami) do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW

W porozumieniu strony zadeklarowały zamiar dalszego prowadzenia mediacji z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniem od Tauron Wytwarzanie, łącznie z potwierdzeniem możliwości zminimalizowania kwot wzajemnych roszczeń, jak również oświadczyły, że widzą realną możliwość zawarcia ugody do dnia 8 marca br.

Zgodnie z komunikatem istotne postanowienia porozumienia obejmują:

1. Oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu do dnia 8 marca 2023 roku, zakreślonego Tauron PE, terminu wymagalności na wykonanie wezwania Tauron PE, łącznie ze zobowiązaniem wykonawcy do powstrzymania się do dnia 8 marca 2023 roku od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń powstałych w wyniku lub w związku z realizacją kontraktu, a także z zastrzeżeniem, iż oświadczenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń, a nadto nie może być interpretowane jako uznanie przez Tauron PE długu, jak również zmiana dotychczasowego stanowiska Tauron PE lub Tauron Wytwarzanie wobec wezwania Tauron PE;

2. Oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu do dnia 8 marca 2023 roku, zakreślonego Tauron Wytwarzanie, terminu wymagalności na wykonanie wezwania Tauron Wytwarzanie, łącznie ze zobowiązaniem wykonawcy do powstrzymania się do dnia 8 marca 2023 roku od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń powstałych w wyniku lub w związku z realizacją kontraktu w zakresie określonym w wezwaniu Tauron Wytwarzanie, a także z zastrzeżeniem, iż oświadczenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń, a nadto nie może być interpretowane jako uznanie przez Tauron Wytwarzanie długu, jak również zmiana dotychczasowego stanowiska Tauron Wytwarzanie wobec wezwania Tauron Wytwarzanie;

3. Oświadczenie Tauron Wytwarzanie o przedłużeniu, zakreślonego przez Tauron Wytwarzanie wykonawcy i spółce zależnej, terminu wymagalności na wykonanie wezwania od Tauron Wytwarzanie w ten sposób, iż: (i) dla części kwoty objętej wezwaniem od Tauron Wytwarzanie w wysokości 762 619 657,15 zł przedłużenie tego terminu następuje do dnia 8 marca 2023 roku, zaś (ii) dla części kwoty objętej wezwaniem od Tauron Wytwarzanie w wysokości 549 820 561,76 zł przedłużenie tego terminu następuje do dnia 28 lutego 2023 roku, łącznie ze zobowiązaniem Tauron Wytwarzanie do powstrzymania się od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń powstałych w wyniku lub w związku z realizacją kontraktu w zakresie określonym w wezwaniu od Tauron Wytwarzanie, w odniesieniu do kwoty 762 619 657,15 zł do dnia 8 marca 2023 roku oraz w odniesieniu do kwoty 549 820 561,76 zł do dnia 28 lutego 2023 roku, a także z zastrzeżeniem, iż oświadczenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń, a nadto nie może być interpretowane jako uznanie przez wykonawcę lub spółkę zależną długu, jak również zmiana dotychczasowego stanowiska wykonawcy i spółki zależnej wobec wezwania od Tauron Wytwarzanie;

4. Zobowiązanie wykonawcy, spółki zależnej i Tauron Wytwarzanie do niewystępowania, w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku, wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym żądaniami/wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi, jak również powstrzymania się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to nie stanowi przyznania jakichkolwiek okoliczności oraz uznania jakichkolwiek roszczeń, jak również zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń i nie może być interpretowane, jako mające na celu potwierdzenie lub zrzeczenie się roszczeń, a także, jako nowacja istniejących zobowiązań;

5. Oświadczenie wykonawcy i Tauron Wytwarzanie o zamiarze dalszego prowadzenia mediacji przed Sądem Polubownym z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniem od Tauron Wytwarzanie, wezwaniem Tauron Wytwarzanie oraz wezwaniem Tauron PE, łącznie z dostrzeżeniem i potwierdzeniem możliwości zminimalizowania kwot wzajemnych roszczeń z tych tytułów, jak również oświadczeniem, iż wykonawca i Tauron Wytwarzanie widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia kontraktu oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw do dnia 8 marca 2023 roku;

6. Przedłużenie przez wykonawcę Tauron Wytwarzanie, zakreślonego w żądaniu terminu na wykonanie przez Tauron Wytwarzanie żądania, do dnia 8 marca 2023 roku;

7. Wskazanie obszarów i zagadnień dalszych negocjacji, które wykonawca i Tauron Wytwarzanie zamierzają negocjować w ramach mediacji przed Sądem Polubownym, łącznie ze zobowiązaniem do prowadzenia negocjacji i mediacji celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody do dnia 28 lutego 2023 roku oraz podpisania ugody do dnia 8 marca 2023 roku;

8. Uzgodnienie, że zakończenie kontraktu nastąpi w terminie do 5 dni od dnia weryfikacji i wspólnej oceny Gwarantowanych Parametrów Technicznych A i B (jak zdefiniowano w kontrakcie) na zasadach określonych w negocjowanej ugodzie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz, że łączna odpowiedzialność wykonawcy i spółki zależnej z tytułu realizacji kontraktu zostanie ograniczona do kwoty ustalonej w negocjowanej ugodzie;

9. Potwierdzenie, że w przypadku nieuzgodnienia ostatecznych warunków negocjowanej ugody i niezawarcia negocjowanej ugody w terminach, o których mowa w punkcie 7. powyżej, wykonawca i Tauron Wytwarzanie będą uprawnieni do wystąpienia względem siebie z roszczeniami związanymi z kontraktem.

Porozumienie obowiązuje od dnia jego zawarcia, podano także.

Natomiast jeśli chodzi o istotne postanowienia Aneksu numer 16, to obejmują one:

1. Wprowadzenie zmian w dotychczasowych etapach realizacji kontraktu i utworzenie nowych etapów realizacji kontraktu związanych z dostawą części przez wykonawcę, celem rozliczenia wykonywanych do tej pory prac wykonawcy, a także w związku z dążeniem do bezpiecznej eksploatacji bloku będącego przedmiotem kontraktu;

2. Związane z utworzeniem nowych etapów realizacji kontraktu, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy z kontraktu o kwotę 1 000 373,45 zł netto;

3. Skrócenie - w stosunku do postanowień kontraktu - terminów płatności wynagrodzenia wykonawcy za etapy realizacji kontraktu, objęte zmianą i utworzeniem, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, wymieniono w komunikacie.

Aneksu numer 16 wszedł w życie z chwilą jego podpisania.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

ISBnews/KG