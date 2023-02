Popraw swoją pamięć

Jak poprawić swoją pamięć już w pięć dni?

Według naukowców z Johns Hopkins University stosowanie jednej z dwóch metod ćwiczenia swojego mózgu jest w stanie poprawić pamięć i funkcje poznawcze o 30% już w pięć dni. Niestety nie są to magiczne sposoby, aby stać się mądrzejszym, ale z powodzeniem możemy je wykorzystywać w celu wspomagania pracy naszego mózgu w pracy czy w szkole. Proste ćwiczenia

Proste ćwiczenia

Wyniki badań opublikowane w Journal of Cognitive Enhancement są obiecujące i mówią nam, że mózg, tak jak każda inna część ciała może podlegać treningowi. W obiegowej opinii utarło się przekonanie, że trening kognitywny raz działa, a już kiedy indziej nie. Tymczasem według autorki badania Kary J. Blacker regularne stosowanie tylko jednego ćwiczenia jest spójne i po równi wpływa na każdy obszar mózgu. Zespół badaczy zebrał trzy grupy młodych, dorosłych osób, które na początek poddał podstawowym badaniom poznawczym, aby mieć późniejszy punkt odniesienia co do ich wyników.

Uczestniczy zostali także poddani elektroencelofalogramowi, który monitorował aktywność ich mózgów, po czym zostali odesłani do domów, gdzie mieli praktykować określone ćwiczenia na komputerze. Każda z grup miała swoje własne zadania, przy czym trzecia, ostatnia była grupą kontrolną. Trenowali pięć razy w tygodniu po 30 minut. Po tym czasie wrócili do laboratorium na ponowne ćwiczenia, mające na celu porównanie ich wyników z tymi pierwotnymi. Jedna z grup wykonująca tak zwane ćwiczenie „podwójnym n-powrotem” zanotowała około 30-procentową poprawę pamięci roboczej, co dawało dwukrotnie lepszy rezultat, niż grupa pracująca nad innym zadaniem „złożoną rozpiętością”. U grupy pierwszej zanotowano również większą aktywność w korze przedczołowej odpowiedzialnej za wyższą inteligencję.

Jak wyglądają te ćwiczenia?

Pierwsze to test sekwencji pamięci polegający na zapamiętywaniu ciągłych aktualizacji sekwencji wzrokowych oraz słuchowych bodźców. Podczas badania ochotnicy widzieli migające na siatce kwadraty, podczas gdy w tym samym czasie słuchali treści różnych listów. Musieli powiedzieć czy widziany kwadrat i słyszana litera były takie same jak w poprzedniej rundzie. Z czasem rósł też poziom trudności. Musiano wtedy przypomnieć sobie sekwencje z rund poprzednich, czyli dla przykładu z drugiej, trzeciej, czwartej itd.

Drugie z zadań jest zbliżone w swoich założeniach, z tym, że elementy nie aktualizują się na bieżąco. Jak wynika z końcowych wniosków, lepsze dla polepszenia swojej pamięci okazało się ćwiczenie pierwsze. Pomaga to łatwiej zapamiętywać numery telefonów, adresy czy wskazówki. Jest to także istotne ze względu w pracy czy w szkole, gdzie to wymagane jest nieustanne przyswajanie nowej wiedzy, a nie tylko utrwalanie już znanego.

Filip Siódmiak