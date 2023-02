W ten weekend uważaj na drogach!

Śnieg i śnieg z deszczem może utrudnić jazdę kierowcom w Podlaskim i Świętokrzyskim, natomiast mżawka niemal w całej Polsce – ostrzegła w porannym komunikacie w sobotę GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że opady śniegu i śniegu z deszczem występują na terenie województwa podlaskiego i świętokrzyskiego. Natomiast mżawka w większości kraju. Na opady mżawki, lokalnie marznącej i tworzącej gołoledź, powinni uważać kierowcy podróżujący po drogach województw: podlaskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego.

GDDKiA zapewniła, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne dzięki pracy 179 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przypomniała, że w dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszczu. Lokalnie możliwy marznący deszcz lub mżawka powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 4 st. C w centrum, do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

Wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu początkowo silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu i w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 85 km/h i na wybrzeżu stopniowo słabnące. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

PAP/ as/