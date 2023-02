Rosja omija sankcje przy pomocy... gier?

Niedługo minie rok od brutalnej napaści Rosji na Ukrainę. Choć na Federację rosyjską nałożono najostrzejsze sankcje w historii kraj ten nie tylko dalej toczy działania wojenne ale też mniej lub bardziej skutecznie sankcje omija!

Jedną z metod mogą być… gdy wideo! Jak informuje portal EndGame.pl już niedługo premierę ma mieć produkcja pod tytułem Atomic Heart. Gra teoretycznie jest tworzona przez studio z Cypru, w istocie jednak może być to zasłona dymna służąca ukryciu prawdziwego pochodzenia twórców:

O grze jest głośno, bo to produkcja na granicy klasy AAA, ale trudno ją określić mianem wyczekiwanej. Raczej samym twórcom zależy na budowie takiego wrażenia. Ten “rosyjski Bioshock” ma być jakimś czarnym koniem tego roku, choć wątpliwości wokół produkcji i samego studia Mundfish jest mnóstwo. A i sama gra przekazuje groźne myśli. Czym jest Atomic Heart już wiecie - to produkcja będąca rosyjską odpowiedzią na Bioshock. W grze ZSRR jest państwem technologicznie zaawansowanym, zaś gracz wciela się (to nie żart) w oficera KGB! Już samo to działanie, czyli stawianie w ciepłym świetle zbrodniczej służby ZSRR powinno budzić w nas sprzeciw. Ale to niestety nie koniec. Sama firma Mundfish także ma niepokojące powiązania. Owszem, twórcy, gdy przyparto ich do muru, wystosowali jakąś ogólnikową formułkę o pokoju i apolityczności, ale taki tani pacyfizm to łatwy wybieg. Czyż Kreml sam nie ogłasza, że na Ukrainie walczy o pokój?