Będzie "lex Sikorski"? Solidarna Polska z pismem do szefowej PE

W imieniu Solidarnej Polski składam pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w celu wprowadzenia przepisów „lex Sikorski” - poinformował w niedzielę poseł SP Jacek Ozdoba. Ma to być systemowe rozwiązanie zakazujące europosłom łączenia funkcji, które mogą budzić wątpliwość - dodał.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji przed budynkiem Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce poinformował, że skierował „w imieniu Solidarnej Polski pismo do pani przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w celu wprowadzenia przepisów +lex Sikorski+”. „Chcemy, aby pani przewodnicząca rozpoczęła proces legislacyjny +Lex Sikorski+” - dodał wiceminister klimatu i środowiska.

Wyjaśnił, że „ma to być systemowe rozwiązanie zakazujące europarlamentarzystom łączenia funkcji, które mogą budzić wątpliwość”. „Aby Parlament Europejski funkcjonował w sposób transparenty, niezbędne jest wprowadzenie właśnie +lex Sikorski+” – podkreślił. Zastrzegł jednocześnie, że nie chodzi o pracę na uczelni.

„Radosław Sikorski podejmuje decyzje w Parlamencie Europejskim, a jednocześnie otrzymuje pieniądze od innego kraju. To chyba budzi wątpliwość każdego z nas” - powiedział.

Wskazał, że „na przykładzie Radosława Sikorskiego, którego dochody, wypływy budzą wątpliwości, powinno być wprowadzone rozwiązanie systemowe”. „Jest ono niezbędne. Gangrena patologii korupcji, która się szerzy w Parlamencie Europejskim musi myć rozwiązana systemowo” – mówił Jacek Ozdoba.

Przypomniał, że „jak informują holenderskie media, ale też widać to w oświadczeniu Radosława Sikorskiego, ponad 100 tys. dol. płynie od organizacji, podmiotów związanych bezpośrednio z rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich”. „To budzi wątpliwości, zważywszy na fakt, że europoseł podejmuje kluczowe decyzje, jest w procesie legislacyjnym, a jednocześnie pobiera pieniądze od de facto innego państwa” – podkreślił.

W czwartek holenderski dziennik „NRC” poinformował, iż eurodeputowany PO Radosław Sikorski otrzymuje rocznie 100 tys. dol. z ZEA. „Jego zachowanie podczas głosowań w połączeniu z płatnościami budzi podejrzenia” – twierdzą rozmówcy dziennikarzy gazety. Dziennik wylicza przypadki, w których polityk PO zajmował stanowisko przychylne Emiratom oraz ich najbliższemu sojusznikowi w regionie – Arabii Saudyjskiej.

„We wszystkich sprawach dotyczących tych krajów głosowałem zgodnie z zaleceniami mojego ugrupowania politycznego” – wyjaśniał gazecie polski eurodeputowany. Sikorski jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej (EPP).

Z kolei w piątek belgijski dziennik „De Staandard” podał, iż europoseł PO Radosław Sikorski otrzymał pół miliona dolarów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. „Korupcja. Europoseł Sikorski milczał w sprawie pieniędzy z Emiratów” – tak zatytułował w piątek swój tekst poświęcony polskiemu politykowi belgijski dziennik.

Także w piątek zespół prasowy CBA przekazał, że funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA od piątku prowadzą kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych przez Radosława Sikorskiego w latach 2019-2022 w związku z wykonywaniem przez niego mandatu posła do PE.

Media przypominają, po tym, jak wyszedł na jaw skandal łapówkarski w Parlamencie Europejskim, to kontakty między europejskimi politykami a zagranicznymi państwami są pod lupą m.in. gazet.

Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim wybuchła w grudniu 2022 r. wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej PE, greckiej socjalistki Evy Kaili, która jest podejrzewana o branie ogromnych łapówek od Kataru. Jej adwokat Michalis Dimitrakopoulus informował w grudniu, że obrona złożyła wniosek o to, by zeznawała z wolnej stopy, z użyciem nadzoru elektronicznego, jednak prokuratura się do niego nie przychyliła. W efekcie Kaili pozostanie w areszcie tymczasowym w Belgii co najmniej do 22 stycznia.