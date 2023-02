Elektryki nowym zagrożeniem? Mogą wpłynąć na stawki OC

Rok 2022 zakończył się największą od pięciu lat obniżką średniej składki OC. Jednakże kolejne lata mogą nie być tak kolorowe pod tym względem. A wpłynąć na to mogą… samochody elektryczne

8 czerwca 2022 roku Parlament Europejski zdecydował o wprowadzeniu zerowej emisji dla nowo produkowanych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w 2035 r. To część pakietu Fit for 55.

W poniedziałek 13 lutego think tank Warsaw Enterprise Institute opublikował raport, poświęcony problematyce związanej z regulacjami UE dotyczącymi samochodów elektrycznych. WEI skupia się między innymi na stawkach ubezpieczeń OC. W ostatnich latach ceny polis malały pomimo inflacji, co zapewne wynikało z konkurencji między ubezpieczycielami. Obecnie obserwowane są już początki zatrzymania spadku cen i wzrosty w niektórych grupach kierowców. A to może być dopiero początek.

W ciągu najbliższych niecałych 10 lat ceny ubezpieczeń OC wzrosną nawet dwukrotnie. Wynika to nie tylko z prognozowanej inflacji, ale także ze zwiększania się liczby samochodów elektrycznych na polskich drogach. Pojazdy te charakteryzują się wyższymi kosztami likwidacji szkód, co prowadzi do konieczności podwyższenia średniej ceny OC wraz ze wzrostem ich udziału w rynku - czytamy w raporcie WEI.

Wynika to z tego, że pojazdy elektryczne charakteryzują się wyższymi kosztami likwidacji szkód, w związku z wyższymi kosztami napraw oraz zapewnienia samochodu zastępczego. Brakuje wyspecjalizowanych zakładów, które świadczyłyby odpowiednie usługi, co wpływa na wysokie wynagrodzenia mechaników. Natomiast koszty surowców wpływają również na wyższe ceny części zamiennych. Powoduje to sytuacje, w których naprawa niewielkich uszkodzeń może być nieopłacalna. Pokazuje to przykład Norwegii, gdzie wiele samochodów elektrycznych jest złomowanych, mimo że zapewne mogłyby zostać naprawione.

Autorzy raportu zaznaczyli przy tym też, że m.in. polskie władze krytykują „restrykcyjne cele i krótki czas na ich osiągnięcie”, jednak podejmowane są działania mające na celu promocję elektromobilności, a jednym z nich jest program „Mój elektryk” przewidziany na lata 2021-2026.

Cały raport jest dostępny na stronie WEI.

WEI/KG