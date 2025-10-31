Żywność zaskakuje i przynosi niższą inflację

Inflacja konsumencka wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc. Konsensus rynkowy wynosił: +2,9 proc. r/r i +0,4 proc. m/m.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2025 r. wzrosły o 2,8 proc. (wskaźnik cen 102,8) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,4 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,6 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,8 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie zmieniły się, ceny nośników energii wzrosły o 0,6 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 1 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,9 proc. r/r i +0,4 proc. m/m.

Stopy procentowe i inflacja / autor: materiały prasowe Portu

Analitycy PKO BP: inflacja w październiku zrobiła miłego psikusa

Inflacja w październiku zrobiła miłego psikusa i zamiast wzrosnąć spadła do 2,8% r/r z 2,9% r/r . Taki wynik był nie tylko niższy od konsensusu, ale też od prognozy, którą na konferencji pokazał Prezes NBP (w obu przypadkach 3,0% r/r) - piszą analitycy PKO Banku Polskiego.

W październiku inflację obniżały ceny żywności – miesięcznej stabilizacji cen towarzyszył spadek ich rocznej dynamiki. W przeciwnym kierunku działały paliwa, których ceny wzrosły o 1% m/m, wobec silnego spadku przed rokiem. Inflacja bazowa najpewniej obniżyła się w okolice 3,0% r/r z 3,2% r/r - wskazują eksperci bankowi.

Drzwi do obniżki stóp w listopadzie pozostają uchylone - podsumowują analitycy PKO BP.

Analitycy mBank: kroi się spory spadek inflacji bazowej,

„Inflacja w październiku spadła do 2,8% (flash). Utrzymują się (bardzo) niskie dynamiki cen żywności (0% m/m), podskoczyła energia (+0,6% - tu pewnie opał), paliwa +1% m/m. I uwaga, kroi się spory spadek inflacji bazowej, w okolice 2,9%-3,0%. Szansa na obniżkę w listopadzie” - wskazuja w komentarzu na X analitycy mBank.

Analityk Portu: mocniejsze argumenty za obniżką stóp procentowych w listopadzie

„Proces dezinflacji w Polsce nadal wspierają czynniki zewnętrzne. Tania ropa i mocny złoty ograniczają koszty importu i hamują wzrost cen. Presja inflacyjna pochodzi głównie z rosnących kosztów pracy i cen usług, choć ich dynamika stopniowo słabnie” – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Słabszy od prognoz odczyt może wzmacniać argumenty za obniżką stóp procentowych w listopadzie, jednak kluczowe dla Rady Polityki Pieniężnej będzie to, co pokaże nowa projekcja inflacyjna NBP. Jeśli zarysuje ona szybszy spadek inflacji niż w lipcowej prognozie, RPP może zdecydować się na jeszcze jedną, ostatnią w tym roku obniżkę. Nie oczekujemy jednak, by inflacja w kolejnych kwartałach ponownie przyspieszyła. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że na początku 2026 roku stopy procentowe spadną do poziomu 4% - wskazuje analityk Portu.

Analitycy ING Bank Śląski: żywność tańsza od oczekiwań

Inflacja w październiku w dół do 2,8%r/r. Tańsza od oczekiwań żywność, a inflacja bazowa prawdopodobnie spadła w okolice 3%. Bez zaskoczeń na energii i paliwach. RPP ma miejsce na dalsze obniżki stóp i taka decyzja będzie prawdopodobnie na stole w przyszłym tygodniu - przewidują ekonomiści ING Bank Śląski.

Analitycy Banku Pekao: najniższy poziom inflacji bazowej od ponad roku?

„Mamy czerwiec w październiku - dzisiejszy szybki szacunek październikowej inflacji CPI (2,8% r/r) sugeruje, że inflacja bazowa spadła z 3,2% r/r w poprz. mies. do 2,8-2,9% r/r To najniższy poziom inflacji bazowej od ponad roku - ostatni raz takie figury widzieliśmy w VI‘24 – wskazują ekonomiści Banku Pekao.

ISBnews, X, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ceny prądu najwyższe w Polsce. Padł rekord

Globalni liderzy emisji to… miliarderzy!

Zrobisz błąd w segregacji śmieci? Gmina będzie karać

»»Inwestycje w Polsce: Czy rząd Tuska faworyzuje zagraniczne firmy kosztem polskich? – oglądaj w telewizji wPolsce24