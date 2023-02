Problemy z przejedzeniem? Wypróbuj te sposoby

Problemy z nadmiernym apetytem oraz chęcią na spróbowanie każdego dania znajdującego się na stole zdarzają się każdemu

Bo przecież jak to nie skorzystać z tych wszystkich smakołyków? Niektórym łatwiej jest się pohamować, a innym wręcz odwrotnie. W jaki sposób zmniejszyć swój apetyt i w konsekwencji jeść mniej?

Po pierwsze jedz śniadanie

Choć może się to wydawać nieco dziwne, że jedzenie porannego posiłku pomoże ograniczyć zjedzenie większej ilości jedzenia w ciągu dnia. Logicznym przecież jest, że pomijając pierwszy posiłek „zaoszczędzimy” trochę kalorii na później. Jednak w rzeczywistości sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Otóż pomijając śniadanie, może i z początku zjemy mniej kalorii, ale co z tego, skoro już po jednej, dwóch godzinach po wyjściu z domu odczuwamy tak mocne burczenie i ssanie w żołądku, że mamy trudności z myśleniem o czymkolwiek innym. Spożywając pożywne śniadanie bogate w złożone węglowodany, białko i zdrowe tłuszcze oraz błonnik sprawi, że nie będziemy głodni przez dłuższy czas.

Zwolnij i jedz powoli

Jedzenie to nie wyścig, no chyba że bierzmy udział w konkursie jedzenia na czas. Posilając się w biegu i nie przykładając uwagi do tego co za każdym razem wkładamy do ust, bardzo trudno jest poczuć się najedzonym. Ośrodek głodu i sytości potrzebuje kilkunastu minut na dotarcie impulsu, mówiącym o tym, że jesteśmy już najedzeni. Wolniejsze jedzenie oraz dokładne przeżuwanie nie tylko poprawią naszą sytość, a także wpłyną na głębsze doznania smakowe.

Częściej jedz w domu

Nie oszukujmy się, własnoręcznie przygotowane posiłki rzadko smakują jak te serwowane w restauracji, no chyba że jesteśmy profesjonalnym kucharzem. Jedzenie na mieście jest bardziej smakowite i wciągające z paru powodów. Po pierwsze kucharze potrafią tak łączyć smaki i produkty ze sobą, że finalna kompozycja jest wyśmienita. Oprócz tego w lokalach gastronomicznych potrawy są bardziej kaloryczne poprzez świadome używanie dodatkowej porcji tłuszczu, soli, cukru, odpowiednich przypraw czy glutaminian sodu (głównie w kuchni orientalnej). Wszystko to sprawia, że trudniej jest od takiego jedzenia się oderwać i koniec końców zjeść więcej, niż zaplanowaliśmy.

Popijaj wodę

Choć nie dla każdego jest to dobre rozwianie, to z pewnością jest ono pomocne w szybszym odczuciu sytości. Niektórzy reagują na spożyty posiłek, popity wodą bardzo niekorzystnie. Szybko stają się opuchnięci i wzdęci. Jednak ci co nie mają z tym żadnego problemu, to wypicie szklanki lub dwóch przed oraz w trakcie posiłku pomoże szybciej się nasycić.

Mniejsze talerze

To prosta sztuczka optyczna. Nie bez przyczyny w restauracjach czy hotelach jedzenie serwowane jest na dużych talerzach. Mając duży talerz trudnej jest „wypełnić go po brzegi”. Natomiast na mniejszym wydaje się, że jedzenia jest więcej. Także chcąc jeść mniej warto używać mniejszych naczyń.

Filip Siódmiak