Nieznane właściwości imbiru

Osoby walczące na co dzień z dokuczliwymi wzdęciami wiedzą, że istnieją pewne sposoby, aby je ograniczyć. Jest to między innymi spożywanie posiłków w pozycji siedzącej, bez zbędnego pośpiechu, unikanie popijania wody zarówno przed, jak i zaraz po jedzeniu czy dokładne i spokojne przeżuwanie każdego kęsa. Ale możemy też wykorzystać pewien produkt spożywczy.

Charakterystyczny korzeń

Imbir, bo o nim tu mowa, to warzywo korzeniowe o udokumentowanych właściwościach łagodzących bóle wzdęciowe. Jego metabolizm w jelitach redukuje ilość gazów odpowiedzialnych za uczucie pełności i ciężkości. Działa także żółciopędnie oraz rozkurczowo. Imbir zwiększa również wydzielanie śliny, co korzystnie wpływa na proces trawienia. Imbir równie dobrze zapobiega nudnościom, dlatego często stosuje się go u pacjentów po chemioterapii.

W jakiej postaci?

Tak naprawdę nie ma to żadnego, istotnego znaczenia. Może to być dodatek do herbaty, jako przyprawa w formie tartej czy cukierka imbirowego. Natomiast szczególnie imbir świeży bardzo dobrze komponuje się z wszelkimi zimowymi, rozgrzewającymi zupami. Możemy także dodawać do wszelkiego rodzaju koktajli i świeżo wyciskanych soków. Ważne jednak, aby nie przesadzić z jego ilością – imbir, zwłaszcza świeży, ma intensywny i ostry smak.

Filip Siódmiak