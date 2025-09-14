TYLKO U NAS
Jak schudnąć bez liczenia kalorii? Wypróbuj te rady
Proces redukcji masy ciała bywa często postrzegany jako wymagający licznych wyrzeczeń oraz trzymania się założeń rygorystycznych diet. W praktyce jednak korzystne efekty można osiągnąć już poprzez wdrożenie prostych, codziennych nawyków żywieniowych, nawyków nie wiążących się z nadmiernymi ograniczeniami czy trudnościami.
Zasada „zdrowego talerza”
Jednym z praktycznych podejść do planowania posiłków jest zasada tak zwanego „zdrowego talerza”.
Zakłada ona spożycie odpowiednich proporcji poszczególnych grup produktów spożywczych. Około połowę talerza powinny stanowić warzywa lub owoce, jedną czwartą – źródła białka, takie jak mięso drobiowe, ryby, jaja, rośliny strączkowe, nabiał o obniżonej zawartości tłuszczu, natomiast pozostałą część – produkty zbożowe pełnoziarniste, takie jak kasze, ryż, makarony czy pieczywo. Całość uzupełniają niewielkie ilości tłuszczów roślinnych, najlepiej oliwa z oliwek czy olej rzepakowy. Taki układ posiłku sprzyja dostarczeniu odpowiedniej ilości białka, błonnika pokarmowego i mikroskładników.
Pamiętaj o nawodnieniu
Korzystnym nawykiem może być również wypijanie szklanki wody około 30 minut przed posiłkiem. Zwiększa to stopień nawodnienia organizmu, a jednocześnie może sprzyjać redukcji spożycia energii poprzez szybsze pojawienie się uczucia sytości.
Jedz uważnie
Tempo jedzenia oraz sposób konsumpcji mają niezwykle istotne, a zarazem często pomijane znaczenie w regulacji łaknienia.
Powolne, uważne spożywanie pokarmu umożliwia dokładniejsze przeżuwanie oraz lepszą percepcję smaku czy tekstury potraw, a także pozwala na wcześniejsze wysłanie sygnału sytości do ośrodków mózgowych.
Również eliminacja czynników rozpraszających, takich jak korzystanie z telefonu czy oglądanie telewizji, może sprzyjać ograniczeniu nadmiernej podaży energii.
Zadbaj o objętość
Ważnym elementem regulacji apetytu jest również objętość posiłku. Dodanie do potraw większej ilości warzyw pozwala zwiększyć ich objętość przy stosunkowo niskiej wartości energetycznej. Produkty bogate w błonnik i wodę, takie jak warzywa liściaste, pomidory, ogórki czy cukinia, wypełniają żołądek i wydłużają czas trawienia. Dzięki temu szybciej uzyskamy uczucie sytości przy mniejszej podaży kalorii.
Filip Siódmiak
