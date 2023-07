Nietypowe zastosowanie... drożdży

Drożdże znalazły swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu spożywczego

Wykorzystuje się je w piekarnictwie, piwowarstwie i winiarstwie. Jednak mniej znanym faktem jest ich rola jako środka spożywczego. Czym charakteryzują się takie drożdże i jak je wykorzystać?

Czym są drożdże?

To jednokomórkowe grzyby z rodziny Saccharomycetaceae. Nie rosną one jednak w lesie, ale hoduje się je na specjalnie do tego przeznaczonych podłożach bogatych w cukry proste. Zapewniając im odpowiednie warunki, drożdże przeprowadzają tak zwaną fermentację alkoholową, czyli mówiąc najprościej, wytwarzają alkohol. Każdy rodzaj tych grzybów rożni się swoimi właściwościami i znajdują one zastosowanie w produkcji pieczywa, piwa, wina czy kefirów. Znajdziemy je także w formie nieaktywnej pod postacią suplementu diety.

Odżywcze drożdże?

Ich główne zadanie nie polega stricte na dostarczaniu składników odżywczych, a raczej na zamienianiu produktów niealkoholowych, na alkoholowe, spulchnianiu i nadawaniu objętości pieczywa czy warzenia piwa. Nie są kaloryczne, bo zawierają tylko 92 kcal/100g. Składają się głównie z węglowodanów, błonnika oraz tłuszczy wielonienasyconych. Bogate są za to w witaminy oraz składniki mineralne. W formie suplementu, drożdży nie używa się jako składnika dania, a raczej jako dodatek, na przykład posypkę.

Czy są smaczne?

Same w sobie nie są zbyt zachęcające do spożycia. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek samodzielnie wypiekał chleb. Jednakże w połączeniu z pozostałymi składnikami ciasta, ich aromat oraz smak miesza się i nie jest już tak wyczuwalny. Kiedyś pito je jako środek na wzmacnianie włosów oraz paznokci. Zalewano je wrzątkiem lub gorącym mlekiem w celu ich dezaktywowania, a następnie wypijano. Ich nieaktywna forma nie fermentuje w żołądku i nie powoduje wzdęć czy gazów. Jest to jednak dosyć odpychająca metoda. Znacznie lepszym i bardziej smakowitym rozwiązaniem jest zakupienie ich w formie płatków lub proszku. Mają one serowy lub orzechowy posmak i świetnie zastępują ser w dietach wegańskich. A to wszytko dzięki między innymi zawartości w komórkach drożdży naturalnie występującego glutaminianu sodu podkręcającego smak potraw. Producenci wzbogacają też je w dodatkowe witaminy i składniki mineralne, takie jak żelazo, witamina B12 i B1.

Zalety

Niewątpliwą zaletą jest ich wszechstronność. Z powodzeniem możemy je stosować jako dodatek do wielu wytrawnych dań. Najlepiej sprawdzą się wszędzie tam, gdzie normalnie użylibyśmy sera. Zamieniając oba te produkty, nie tylko otworzymy się na nowe doznania smakowe, ale także dostarczymy sobie dużo więcej składników odżywczych. Z uwagi na naturalnie wysoką zawartość witamin z grupy B, zapewniamy sobie wsparcie całego układu nerwowego, prawidłowy metabolizm energetyczny oraz przeciwdziałamy anemii. Sprawdzą się także u osób odchudzających się. Zawierają dużo błonnika oraz chromu. Pierwiastek ten zmniejsza apetyt na słodkości. Nie są one specjalnie drogie, bo kosztują około 15 zł za 100 g. W przeliczeniu na kilogram może się to wydawać dużo, ale z racji stosowania ich w małej ilości, jest to dobra cena. Warto więc zastanowić się nad ich zakupem i wypróbowaniem dań z ich użyciem.

Filip Siódmiak

Źródło: https://www.swiatleku.pl/article/drozdze-piwowarskie-jako-naturalny-suplement-diety