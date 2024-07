Nadmierny apetyt? Zobacz jak sobie z nim radzić

Nadmierna i niepochamowana chęć podjadania oraz częstego sięgania po przekąski, to prawdziwy wróg w walce z utratą nadmiernych kilogramów. Taki długotrwale praktykowany nawyk powoduje, iż trzymanie się wyznaczonej ilości kilokalorii staje się niemożliwe.

Małe rzeczy = duży efekt

Jedno ciastko, kilka paluszków, dwie kostki czekolady, garść chipsów i tym podobne, mimo iż wyglądają bardzo niewinnie, to są istną zmorą w walce z traceniem nadmiaru masy ciała. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że takie małe odstępstwa mogą stać się przyczynkiem do zaprzepaszczenia wypracowanych wcześniej efektów. Na szczęście dietetyk Michał Wrzosek zdradza prosty patent, który pozwala pohamować apetyt i łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii.

Postaw na wodę

Jak przekonuje specjalista, z pomocą przychodzi nam woda. Jego zdaniem wypicie trzech szklanek wody przed planowanym posiłkiem zmniejsza apetyt i niweluje chęć podjadania. Ważne jednak, aby sięgać tylko po wodę pozbawioną zbędnych dodatków, takich jak aromaty, słodziki, konserwanty i barwniki.

Jak działa na apetyt?

Sięganie po parę szklanek czystej wody przed i pomiędzy posiłkami pozwala oszukać mózg. Wylatujący płyń szybko wypełni ściany żołądka, co wyzwoli odpowiedź hormonalną skutkującą zahamowaniem odczucia głodu, w tym psychicznej chęci sięgania po przekąski. Woda dodatkowo usprawnia proces trawienia i czasu zalegania złogów przemiany materii w jelitach. W połączeniu z błonnikiem pokarmowym tworzy napęczniałą masę dającą dłuższe odczucie sytości oraz późniejsze pojawienie się chęci na jedzenie.

Co ciekawe woda pozwala także zwiększać dzienny wydatek energetyczny. Jako substrat w przebiegu wielu reakcji enzymatycznych zużywa większe ilości energii potrzebne do zajścia reakcji. Prawidłowe nawodnienie bierze udział w procesie utrzymania termogenezy, czyli ilości wytwarzanego ciepła, która pozwala na utrzymanie stałej temperatury ciała. Warto również wspomnieć, iż ludzie często mylą psychiczną, a fizjologiczną chęć spożywania pokarmów. Często, aby zniwelować to pierwsze wystarczy sięgnąć właśnie po szklankę wody.

Filip Siódmiak