MS: Ten zakaz spowoduje wykluczenie

Unijny zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 r. to bardzo zły kierunek myślenia, doprowadzi do wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości, ocenił w czwartek polityk Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski 27 października 2022 r. zawarły porozumienie dotyczące bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Od 2035 r. w żadnym państwie członkowskim UE nie będzie można rejestrować nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi.

Kaleta odnosząc się do tych informacji ocenił, że zakaz odczują mniej zamożni.

Według niego, „siłą rzeczy, duża część naszych obywateli będzie wykluczona komunikacyjnie.

Ludzie mieszkający na obrzeżach miast muszą jakoś dojechać do pracy. Transport zbiorowy ma również swoje ograniczenia. Ludzie mieszkający w mniejszych miejscowościach korzystają z samochodu, bo innej alternatywy dla nich nie ma. Ta polityka Unii Europejskiej uderzy w mieszkańców polskiej wsi i mniejszych miejscowości, podkreślił polityk Solidarnej Polski. Jak dodał, decyzja Unii Europejskiej „to bardzo zły kierunek myślenia”.

Nasz rząd wspiera innowacje, rozwój technologiczny, ale dopóki te technologie nie są ekonomicznie opłacalne, nie możemy niczego zarzucać. To musi być wszystko zbudowane na racjonalnych podstawach. Natomiast Unia Europejska myśli systemem nakazowo-rozdzielczym. Tak jak było za komuny: +my chcemy, żeby było dobrze, to ma być dobrze. Skoro ma być mało emisji dwutlenku węgla, to damy kartki na mięso+. To jest ten problem, z którym chcemy politycznie walczyć, oświadczył Kaleta.